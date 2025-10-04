Στον 50ο αγώνα του Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» νίκησαν την Σάντελαντ με σκορ 2-0 στο «Ολντ Τράφορντ».

Πρώτο ημίχρονο:

Η Σάντερλαντ ήταν αυτή που απείλησε πρώτη στο 4ο λεπτό, όμως ο Τραορέ δεν μπόρεσε να ακουμπήσει την μπάλα όπως θα ήθελε στην μικρή περιοχή.

Η Γιουνάιτεντ άνοιξε το σκορ με τον Μάουντ στο 8ο λεπτό, έπειτα από σέντρα του Μπουέμο, ο Μάουντ κοντρόλαρε την μπάλα σωστά και εκτέλεσε τον Ροφς για το 1-0.

Μέσα σε 3 λεπτά (21′ και 23′) ο Ροφς απέκρουσε δύο σουτ του Μπουεμό και του Ντιαλό, οι οποίες θα μπορούσαν να αυξήσουν την διαφορά των γκολ. O τερματοφύλακας της Σάντερλαντ έσωσε την ομάδα του για ακόμη μία φορά στο 26′ όταν έπιασε ένα σουτ του Μπρούνο Φερνάντες.

H Γιουνάιτεντ διπλασίασε τα γκολ της στο 31ο λεπτό με τον Σέσκο. Το γκολ ήρθε από πλάγιο του Νταλότ όμως η Σάντερλαντ δεν έδιωξε σωστά την μπάλα και ο Σλοβένος έκανε το 2-0.

Προς το τέλος του ημιχρόνου η Σάντερλαν απείλησε με τον Τζάκα, όμως ο Λάμενς απέκρουσε σε κόρνερ.

Δεύτερο ημίχρονο:

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν υπό τον έλεγχο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την ομάδα του Πορτογάλου τεχνικού να μην επιτρέπει στην Σάντερλαντ να την απειλήσει με μία ανατροπή.

Ο Μπουεμό είχε μια αξιόλογη ευκαιρία στο 55ο λεπτό, όμως βρήκε πολύ άσχημα την μπάλα.

Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε κατακόρυφα χωρίς κάποια μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο μισό και αυτό επέτρεψε στην Γιουνάιτεντ να κρατήσει το 2-0 και να είναι η νικήτρια του αγώνα.