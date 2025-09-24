Ο Γουέιν Ρούνεϊ, «θρύλος» της «μεγάλης» Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, βρέθηκε στο podcast του πρώην συμπαίκτη του και σε συλλογικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο με την Εθνική Αγγλίας, Ρίο Φέρντιναντ.

Όταν ρωτήθηκε για το πρόβλημα αλκοολισμού που αντιμετώπισε στην καριέρα του, ο Άγγλος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής απάντησε:

«Ειλικρινά, αν δεν υπήρχε η σύζυγός μου θα είχα πεθάνει! Είχα φτάσει σε ένα πολύ δύσκολο σημείο, ήθελα απλά να βγαίνω έξω και να περνάω καλά. Είχα φτάσει σε ένα σημείο που πραγματικά πίστευα ότι δεν θα με βοηθούσε κανείς ενώ εγώ υπέφερα από το αλκοόλ.

Ακόμα και όταν ήμουν στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μπορεί και να έπινα για δύο μέρες σερί. Στις προπονήσεις ερχόμουν μασόντας τσίχλες και βάζοντας σταγόνες στα μάτια για να μην με καταλάβει κανείς σας. Στους αγώνες τα Σαββατοκύριακα έβαζα γκολ και το γιόρταζα με δύο σερί μέρες ποτού».