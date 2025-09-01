Μόλις δύο αγωνιστικές στον πάγκο της Μπάγερ Λεβερκούζεν πρόλαβε να ολοκληρώσει ο Έρικ Τεν Χαγκ, πριν απολυθεί από τη θέση του προπονητή. Οι «ασπιρίνες» γνώρισαν την ήττα στην πρεμιέρα της Bundesliga από τη Χόφενχαϊμ (2-1), ενώ στη 2η αγωνιστική έμειναν ισόπαλες με τη Βέρντερ Βρέμης (3-3), παρά το γεγονός πως προηγήθηκαν με 3-1 και έπαιζαν με παίκτη παραπάνω από το 63ο λεπτό. Έτσι, ο Ολλανδός τεχνικός, απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του τη Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου.

🚨 OFFICIAL: Erik ten Hag has just been sacked by Bayer Leverkusen as revealed earlier. pic.twitter.com/NUuX3dTRiV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε απολυθεί από τη θέση του προπονητή της Φενέρμπαχτσε. Στις 28 Αυγούστου, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ απολύθηκε επίσης από την Μπεσίκτας.

Τι κοινό έχουν οι τρεις αυτοί προπονητές; Μα φυσικά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Και οι τρεις έχουν βρεθεί στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων», ενώ και οι τρεις απολύθηκαν πριν ολοκληρώσουν τρία χρόνια στον σύλλογο.

🗓️ August 28: Ole Gunnar Solskjaer sacked by Besiktas 🗓️ August 29: Jose Mourinho sacked by Fenerbahce 🗓️ September 1: Erik ten Hag sacked by Bayer Leverkusen A difficult few days for former Manchester United managers. pic.twitter.com/BUH9n4B7cb — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 1, 2025

Σίγουρα δεν είναι καλή περίοδος για τους πρώην προπονητές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με μία «κατάρα» να τους ακολουθεί. Μένει να φανεί ποιός θα είναι ο νέος τεχνικός της Μπάγερ Λεβερκούζεν, η οποία είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στο League Phase του Champions League.