Μόλις δύο αγωνιστικές στον πάγκο της Μπάγερ Λεβερκούζεν πρόλαβε να ολοκληρώσει ο Έρικ Τεν Χαγκ, πριν απολυθεί από τη θέση του προπονητή. Οι «ασπιρίνες» γνώρισαν την ήττα στην πρεμιέρα της Bundesliga από τη Χόφενχαϊμ (2-1), ενώ στη 2η αγωνιστική έμειναν ισόπαλες με τη Βέρντερ Βρέμης (3-3), παρά το γεγονός πως προηγήθηκαν με 3-1 και έπαιζαν με παίκτη παραπάνω από το 63ο λεπτό. Έτσι, ο Ολλανδός τεχνικός, απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του τη Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου.

Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε απολυθεί από τη θέση του προπονητή της Φενέρμπαχτσε. Στις 28 Αυγούστου, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ απολύθηκε επίσης από την Μπεσίκτας.

Τι κοινό έχουν οι τρεις αυτοί προπονητές; Μα φυσικά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Και οι τρεις έχουν βρεθεί στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων», ενώ και οι τρεις απολύθηκαν πριν ολοκληρώσουν τρία χρόνια στον σύλλογο.

Σίγουρα δεν είναι καλή περίοδος για τους πρώην προπονητές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με μία «κατάρα» να τους ακολουθεί. Μένει να φανεί ποιός θα είναι ο νέος τεχνικός της Μπάγερ Λεβερκούζεν, η οποία είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στο League Phase του Champions League.

