Ο Γουέιν Ρούνεϊ μίλησε στο BBC, για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την κατάσταση στη θέση του τερματοφύλακα. Ύστερα από το λάθος του Μπαγιντίρ, στον αγώνα με την Άρσεναλ, το οποίο κόστισε στους «κόκκινους διαβόλους», ο πρώην επιθετικός του συλλόγου αναφέρθηκε στην περίπτωση του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα και επισήμανε πως η Γιουνάιτεντ πρέπει να κινηθεί για τον Ιταλό πορτιέρο.

«Θυμάμαι όταν είχαμε τον Ρόι Κάρολ και τον Τιμ Χάουαρντ κάτω από τα δοκάρια. Νομίζω πως δεν είχαν στο 100% την εμπιστοσύνη των αμυντικών. Αλλά από τη στιγμή που ήρθε ο Έντουιν Φαν ντερ Σαρ, όλα ηρέμησαν.

Έρχεται ο Αντρέ Ονάνα, ξέρεις ότι είναι ένας φανταστικός τερματοφύλακας, αλλά δεν μας έκανε να νιώθουμε σίγουροι πέρυσι. Όσον αφορά τον Ντοναρούμα, που είναι 26 ετών και ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες του κόσμου, θα είναι τρελοί στη Γιουνάιτεντ, αν δεν κάνουν κάποια κίνηση», δήλωσε ο Άγγλος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής.

Σε ερώτηση που του έγινε για τις αποδοχές του διεθνή Ιταλού πορτιέρο και το ενδεχόμενο ρίσκο, ο Ρούνεϊ απάντησε:

«Δεν θεωρώ πως πρόκειται για ρίσκο. Είδα ένα στατιστικό, για τα λάθη τερματοφυλάκων που οδήγησαν σε γκολ, ο Ντοναρούμα είχε μηδέν.»

Ο Ντοναρούμα έχει συνδεθεί στενά, με τη συμπολίτισσα Σίτι τον τελευταίο καιρό και αν η Γιουνάιτεντ θέλει να τον κάνει δικό της, πρέπει να κινηθεί γρήγορα.