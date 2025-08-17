Η «αυλαία» της Premier League, άνοιξε με ντέρμπι και τον Καλαφιόρι σκόρερ!

Στο «Θέατρο των Ονείρων», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φιλοξενεί την Άρσεναλ (17/08, 18:30), στο ματς της αγωνιστικής.

Μετά το πέρας του πρώτου μέρους, οι Λονδρέζοι, προηγούνται με σκορ 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, έχει σημειώσει ο Ρικάρντο Καλαφιόρι.

Στο 14′, ο Ράις εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά. Ο Μπαγιντίρ έκανε «άστοχη» έξοδο και ο Καλαφιόρι, προ κενής εστίας, έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα.

Με αυτό το γκολ, ο Ιταλός μπακ έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του. Συνολικά, μαζί με αυτό, μετρά 4 γκολ σε 30 συμμετοχές με τους «κανονιέρηδες»!

Το γκολ του Καλαφιόρι

