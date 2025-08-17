Το ποδόσφαιρο, αποτελεί τον «βασιλιά» των σπορ. Δισεκατομμύρια άνθρωποι ανά την υφήλιο, το αγαπάνε σαν… θρησκεία!

Ωστόσο, πέραν των όμορφων στιγμών που προσφέρει, υπάρχουν και δυσκολίες.

Το «αιώνιο» ερώτημα του χώρου, είναι ένα. Ποια είναι η πιο δύσκολη θέση στο ποδόσφαιρο;

The hardest position to play in football is… 😤 pic.twitter.com/qJ33YOMNGe — ESPN UK (@ESPNUK) August 2, 2025

Οι απόψεις, διίστανται. Για πολλούς, ο τερματοφύλακας επωμίζεται την περισσότερη ευθύνη, η οποία τους «βαραίνει». Άλλωστε, η δουλειά τους είναι η πιο «μοναχική» στο άθλημα.

They say Goalkeepers have the loneliest job in football. After conceding a late goal, Ezequiel Unsain @ClubDefensayJus was alone with his thoughts. Not for long. 🤗pic.twitter.com/9MgRf0yDaD — FIFA (@FIFAcom) August 24, 2022

Για άλλους, οι χαφ, τρέχουν περισσότερο, οπότε χρειάζονται περισσότερες, σωματικές, θυσίες.

Το «Onefootball», αποφάσισε να δώσει το λόγο στους φιλάθλους. Έτσι, στο πλαίσιο δημοσκόπησης, το κοινό ψήφισε την πιο απαιτητική θέση του αθλήματος. Τα αποτελέσματα, μιλούν από μόνα τους.

Μετά την ψηφοφορία, αποδείχθηκε πως ο γκολκίπερ, αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα «ζόρια». Με ποσοστό 55,8%, ψηφίστηκε η πιο «αντίξοη» θέση του ποδοσφαίρου.

View this post on Instagram A post shared by OneFootball (@onefootball)

Μετά τους κίπερ, οι ακραίοι μπακ και τα αμυντιά χαφ ακολουθούν. Παράλληλα, στον… πάτο των αποτελεσμάτων, βρίσκει κανείς τους σέντερ φορ. Σύμφωνα με τους ποδοσφαιρόφιλους, αυτή είναι η ευκολότερη θέση, με τις λιγότερες απαιτήσεις!

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Τερματοφύλακας: 55,8%

Ακραίος Μπακ: 11,7%

Αμυντικό Χαφ: 11,3%

Κεντρικός Αμυντικός: 7,2%

Εξτρέμ: 5%

Επιτελικός Μέσος: 4,5%

Σέντερ Φορ: 4,5%

Τα αποτελέσματα αυτά, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα «πιστεύω» πολλών. Ένας από αυτούς, είναι ο Αμάντ Ντιαλό. Ο άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είχε τοποθετηθεί πρόσφατα για αυτό το ερώτημα. Η απάντησή του… καυστική!

Amad Diallo didn’t hold back when asked what he thinks the easiest position in football is 😅 pic.twitter.com/TYwSogeJ3R — ESPN UK (@ESPNUK) April 29, 2025

«Θα έλεγα ο τερματοφύλακας. Δεν έχει και πολύ δουλειά να κάνει. Απλά αποκρούεις την μπάλα και όλα καλά. Δεν χρειάζεται να τρέχεις, δεν κάνεις τίποτα», τόνισε ο Ιβοριανός μέσος.

Δεδομένα, οι γνώμες διαφέρουν, κάτι που θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Ωστόσο, η πλειοψηφία είναι στο πλευρό των «μοναχικών λύκων» του ποδοσφαίρου. Των τερματοφυλάκων!