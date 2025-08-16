Η Premier League επέστρεψε. Ωστόσο, η απώλεια του Ντιόγκο Ζότα, παραμένει «νωπή», στις μνήμες όλων.

Σε όλες τις αναμετρήσεις της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.

In memory of Diogo Jota and Andre Silva, a minute’s silence was observed at Villa Park ❤️ pic.twitter.com/LvbhCjIHDX — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 16, 2025

Στο «Άνφιλντ», το βράδυ της Παρασκευής (15/08), εκτυλίχθηκαν συγκινητικές στιγμές. Λίβερπουλ και Μπόρνμουθ, τίμησαν τα αδικοχαμένα αδέρφια, σε μια βραδιά μνήμης.

The minute’s silence perfectly observed at Anfield. 🙏 A special, poignant tribute to Diogo Jota and his brother. pic.twitter.com/I5XkAFAiFa — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 15, 2025

Το απόγευμα του Σαββάτου (16/08), ακολούθησε το Γουλβερχάπτον. Λίγο πριν την αναμέτρηση Γούλβς – Μάντσεστερ Σίτι, ράγισαν και τα… τσιμέντα του γηπέδου.

Με την είσοδο τον ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, το «Molineux», αποχαιρέτησε τον Ζότα.

WE’LL REMEMBER YOU WHEN YOU WALK IN FIELDS OF GOLD Wolverhampton vs Manchester City Molineux remembers Diogo Jota#WOLMCI 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 16.08 pic.twitter.com/pk3T7b3p8p — 𝕊𝕋𝔸ℕ𝔻 𝕐𝕆𝕌ℝ 𝔾ℝ𝕆𝕌ℕ𝔻 👊 (@Ultramaniatics) August 16, 2025

Αρχικά, οι φίλοι των «Λύκων», δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό κορεό. Σ’ αυτό, πρωταγωνιστής ήταν ο Πορτογάλος, με τη φανέλα της Γούλβς. Με ένα πλατύ χαμόγελο, να πανηγυρίζει ένα από τα πολλά του γκολ με τα πορτοκαλί χρώματα.

Παράλληλα, από κάτω υπήρχε ένα «ανατριχιαστικό» μήνυμα.

«Θα σε θυμόμαστε όταν περπάτησε στα εδάφη με το χρυσάφι», ανέφερε χαρακτηριστικά το πανό.

Το «tifo» προς τιμήν του Ζότα

𝐖𝐞’𝐥𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐚𝐥𝐤 𝐢𝐧 𝐟𝐢𝐞𝐥𝐝𝐬 𝐨𝐟 𝐠𝐨𝐥𝐝 Wolves paid tribute to Diogo Jota and Andre Silva before their game against Manchester City. 🎥 @JordanC1107 pic.twitter.com/B8Pl73t5cW — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 16, 2025

Μετά ακολούθησε ενός λεπτού σιγή και παρατεταμένο χειροκρότημα. Όλα αυτά, για τον αγαπημένο τους Ντιόγκο.

Στο γήπεδο, ήταν και κάποιοι ιδιαίτεροι προσκεκλημένοι. Τόσο η σύζυγος του Ζότα, Ρουτ Καρντόσο, όσο και ο αδερφικός του φίλος, Ρούμπεν Νέβες, έδωσαν το «παρών».

¡Un tributo que toca el alma! 💔 🙌 Con la presencia de Rute Cardoso, esposa de Diogo Jota. Los fanáticos de Wolves mostraron su amor por el portugués con un impresionante tifo antes del partido contra Manchester City. 🗣 “Te recordaremos cuando camines por campos de oro”…… pic.twitter.com/KOW0vTE1N2 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) August 16, 2025

Οι δυο τους, βρέθηκαν στην κερκίδα εμφανώς συγκινημένοι. Με μαύρα γυαλιά και δάκρυα στα μάτια, παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις μνήμης του αγαπημένου του άντρα και φίλου, αντίστοιχα.

Οι οπαδοί των «Wolves», δεν σταμάτησαν εκεί. Λίγο έξω από την έδρα τους, η εικόνα του Ντιόγκο Ζότα, θα τους συντροφεύειγια πάντα.

Ένα εντυπωσιακό «γκράφιτι» έκανε την εμφάνισή του. Σ’ αυτό, ο 28χρονος, απεικονίζεται, όπως ακριβώς θα τον θυμούνται όλοι. Χαμογελαστό, γεμάτο νιάτα και ζωή.

Κάτι αντίστοιχο, έχει συμβεί και στο Λίβερπουλ. Στο Μέρσεϊσαϊντ πολλές τοιχογραφίες του Ίβηρα άσου, κοσμούν την πόλη.

Incredible artword by Wolves fans in Molineux as a tribute to their former player, Diogo Jota ❤️🕊️🎨 pic.twitter.com/aMlFlZSeba — AndyJFT97 🔴⚪️ (@Andybrawn6) August 15, 2025

Όλα αυτά ένας ελάχιστος φόρος τιμής για τον Ζότα. Ο νεαρός σταρ, φόρεσε τα πορτοκαλί, την τριετία 2017-2020. Σ’ αυτή, κατέγραψε 131 συμμετοχές. Συνολικά, σημείωσε 44 γκολ και 19 ασίστ, βοηθόντας τα μέγιστα στην άνοδο και την θετική παρουσίας της Γουλβερχάμπτον Γουόντερερς στην Premier League.

Ο Ντιόγκο Ζότα δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Οι σκηνές σε «Άνφιλντ» και «Μολινό», καθήλωσαν του πάντες και θα μείνουν για «ανεξίτηλα» στην ιστορία.