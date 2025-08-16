Η Premier League επέστρεψε. Ωστόσο, η απώλεια του Ντιόγκο Ζότα, παραμένει «νωπή», στις μνήμες όλων.

Σε όλες τις αναμετρήσεις της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.

Στο «Άνφιλντ», το βράδυ της Παρασκευής (15/08), εκτυλίχθηκαν συγκινητικές στιγμές. Λίβερπουλ και Μπόρνμουθ, τίμησαν τα αδικοχαμένα αδέρφια, σε μια βραδιά μνήμης.

Το απόγευμα του Σαββάτου (16/08), ακολούθησε το Γουλβερχάπτον. Λίγο πριν την αναμέτρηση ΓούλβςΜάντσεστερ Σίτι, ράγισαν και τα… τσιμέντα του γηπέδου.

Με την είσοδο  τον ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, το «Molineux», αποχαιρέτησε τον Ζότα.

Αρχικά, οι φίλοι των «Λύκων», δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό κορεό. Σ’ αυτό, πρωταγωνιστής ήταν ο Πορτογάλος, με τη φανέλα της Γούλβς. Με ένα πλατύ χαμόγελο, να πανηγυρίζει ένα από τα πολλά του γκολ με τα πορτοκαλί χρώματα.

Παράλληλα, από κάτω υπήρχε ένα «ανατριχιαστικό» μήνυμα.

«Θα σε θυμόμαστε όταν περπάτησε στα εδάφη με το χρυσάφι», ανέφερε χαρακτηριστικά το πανό.

Το «tifo» προς τιμήν του Ζότα

Μετά ακολούθησε ενός λεπτού σιγή και παρατεταμένο χειροκρότημα. Όλα αυτά, για τον αγαπημένο τους Ντιόγκο.

Στο γήπεδο, ήταν και κάποιοι ιδιαίτεροι προσκεκλημένοι. Τόσο η σύζυγος του Ζότα, Ρουτ Καρντόσο, όσο και ο αδερφικός του φίλος, Ρούμπεν Νέβες, έδωσαν το «παρών».

Οι δυο τους, βρέθηκαν στην κερκίδα εμφανώς συγκινημένοι. Με μαύρα γυαλιά και δάκρυα στα μάτια, παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις μνήμης του αγαπημένου του άντρα και φίλου, αντίστοιχα.

Οι οπαδοί των «Wolves», δεν σταμάτησαν εκεί. Λίγο έξω από την έδρα τους, η εικόνα του Ντιόγκο Ζότα, θα τους συντροφεύειγια πάντα.

Ένα εντυπωσιακό «γκράφιτι» έκανε την εμφάνισή του. Σ’ αυτό, ο 28χρονος, απεικονίζεται, όπως ακριβώς θα τον θυμούνται όλοι. Χαμογελαστό, γεμάτο νιάτα και ζωή.

Κάτι αντίστοιχο, έχει συμβεί και στο Λίβερπουλ. Στο Μέρσεϊσαϊντ πολλές τοιχογραφίες του Ίβηρα άσου, κοσμούν την πόλη.

Όλα αυτά ένας ελάχιστος φόρος τιμής για τον Ζότα. Ο νεαρός σταρ, φόρεσε τα πορτοκαλί, την τριετία 2017-2020. Σ’ αυτή, κατέγραψε 131 συμμετοχές. Συνολικά, σημείωσε 44 γκολ και 19 ασίστ, βοηθόντας τα μέγιστα στην άνοδο και την θετική παρουσίας της Γουλβερχάμπτον Γουόντερερς στην Premier League.

Ο Ντιόγκο Ζότα δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Οι σκηνές σε «Άνφιλντ» και «Μολινό», καθήλωσαν του πάντες και θα μείνουν για «ανεξίτηλα» στην ιστορία.

Τελευταία Νέα