Μπορεί η Premier League να ξεκίνησε με την νίκη της Λίβερπουλ εναντίον της Μπόρνμουθ (4-2), όμως τα μεταγραφικά σενάρια συνεχίζουν να απασχολούν την Αγγλία.

Πιο συγκεκριμένα, έντονη κινητικότητα συναντάται στο Μάντσεστερ, εκεί όπου η Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις, με τον «κομμένο» από την Παρί Σεν Ζερμέν, Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα.

Την ίδια ώρα, η Γαλατασαράι πραγματοποίησε την πρώτη της πρόταση για τον Έντερσον, «ανοίγοντας» έτσι τον δρόμο για τον Ιταλό πορτιέρο. Η ομάδα από την Τουρκία προσφέρει στους «πολίτες» 10 εκατομμύρια ευρώ για τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα, ενώ ο αγγλικός σύλλογος αξιώνει για τον παίκτη, παραπάνω χρήματα.

Εφόσον οι δύο πλευρές έρθουν σε συμφωνία και ο Έντερσον γίνει συμπαίκτης των Λιρόι Σανέ και Βίκτορ Οσιμέν, η Μάντσεστερ Σίτι θα μπορέσει να αποκτήσει τον Ντοναρούμα, με τον οποίο τα έχει βρει στους προσωπικούς όρους.

🚨🟡🔴 EXCL: Galatasaray send first official bid to Man City for Éderson. Proposal in the region of €10m while City ask for higher fee. Gigio Donnarumma has already opened doors to City move, no issues on personal terms 🔵🇮🇹 🔀 If Éderson leaves, Donnarumma can join #MCFC. pic.twitter.com/m1qqmcvr0Q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2025

Για τον τερματοφύλακα της εθνικής Ιταλίας ενδιαφέρεται και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία «καίγεται» για ενίσχυση στη θέση, αφού ο Αντρέ Ονάνα δεν έχει καταφέρει να προσφέρει σταθερότητα στους «κόκκινους διαβόλους».

Ωστόσο, η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίν φέρεται να… άργησε, αφού όσο πιο κοντά βρίσκεται στη Γαλατασαράι ο Έντερσον, τόσο πιο σίγουρη γίνεται η μετακίνηση του Ντοναρούμα στη Σίτι.

Οι «πολίτες», προχώρησαν μέσα στη μεταγραφική περίοδο και στην απόκτηση του Τζέιμς Τράφορντ, από την Μπέρνλι, όμως ο Άγγλος τερματοφύλακας λογίζεται ως δεύτερη επιλογή.