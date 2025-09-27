Σα να μην πέρασε μια μέρα στον «πλανήτη» Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Οι «κόκκινοι διάβολοι» μετά τη νίκη – παρένθεση επί της Τσέλσι, επέστρεψαν στα ανεπιτυχή αποτελέσματα, αφού γνώρισαν την εκτός έδρας ήττα με σκορ 3-1 από την Μπρέντφορντ, για την έκτη αγωνιστική της Premier League.

Ο Μπαϊντίρ προσπάθησε αλλά η άμυνα… έμπαζε νερά

Οι «μέλισσες» ξεκίνησαν ιδανικά την αναμέτρηση. Ο Ιγκόρ Τιάγκο μόλις στο 8’ έφυγε στην «πλάτη» της άμυνας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και με ένα δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Κιθ Άντριους. Στο 20ο λεπτό ο Βραζιλιάνος «χτύπησε» για δεύτερη φορά, εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας των φιλοξενούμενων και νίκησε ξανά τον Μπαϊντίρ.

Ο Τούρκος πορτιέρο πραγματοποίησε μερικές εντυπωσιακές εμφανίσεις αλλά «προδόθηκε» από την άμυνά του. Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 26ο λεπτό, χάρη στο «παρθενικό» γκολ του Σέσκο στην Premier League.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «έψαχνε» το γκολ της ισοφάρισης και έφτασε πολύ κοντά, όταν ο διαιτητής του αγώνα καταλόγισε την αισχάτη των ποινών, σε τράβηγμα του Κόλινς πάνω στον Εμπουεμό. Ο Μπρούνο Φερνάντες ανέλαβε να εκτελέσει το πέναλτι, ωστόσο ο Κέλεχερ του είπε «όχι».

Στις καθυστερήσεις του αγώνα ήρθε και το «κερασάκι στην τούρτα». Η Μπρέντφορντ σε μια αντεπίθεση στο 96′, βρήκε και τρίτο γκολ με τρομερό σουτ του Γιένσεν έξω από την περιοχή, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 και «βυθίζοντας» τους «κόκκινους διαβόλους» ακόμα περισσότερο στην αγωνιστική τους… θλίψη.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφτασε τις τρεις ήττες σε έξι παιχνίδια και έμεινε στους επτά βαθμούς. Όλα δείχνουν πως αν δεν αλλάξει κάτι, η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ ετοιμάζεται για δεύτερη συνεχόμενη καταστροφική σεζόν, θέτοντας υποψηφιότητα για τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας της Premier League.