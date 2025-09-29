Μιλώντας στο podcast The Wayne Rooney Show, ο Γουέιν Ρούνεϊ άσκησε σκληρή κριτική στους παίκτες του Ρούμπεν Αμορίμ:

«Τι συμβαίνει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ; Αυτή δεν είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Δεν αναγνωρίζω ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό σύλλογο.

Δεν βλέπω παίκτες να μάχονται, δεν βλέπω χαρακτήρα, δεν βλέπω επιθυμία για νίκη. Δεν βλέπω ικανότητα, δεν βλέπω νικητές αγώνων, τίποτα δεν με πτοεί.

Πηγαίνω σε έναν αγώνα παρακολουθώντας, περιμένοντας, να είμαστε πάλι, περιμένοντας η ομάδα να χάσει ή ίσως να πάρει έναν βαθμό.

Νοιάζομαι για τον σύλλογο. Ήμουν στην ποδοσφαιρική ομάδα για 13 χρόνια και αυτό που συμβαίνει δεν είναι σωστό.

Κι αυτό δεν οφείλεται μόνο στον προπονητή. Βλέπω παίκτες που δεν αξίζουν να φορούν τη φανέλα. Και πονάει.

Αυτό που συμβαίνει δεν είναι αποδεκτό. Πρέπει να υπάρξει ένα σαφές μήνυμα από τους ιδιοκτήτες.

Είτε πρόκειται για τους Γκλέιζερς, είτε για τον (μειοψηφούντα ιδιοκτήτη),Τζιμ Ράτκλιφ, πρέπει να υπάρξει ένα μήνυμα για το πού πηγαίνει αυτή η ομάδα.

Αυτή τη στιγμή όλοι καθόμαστε εκεί και περιμένουμε να καταρρεύσει».