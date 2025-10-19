Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέρασε νικηφόρα από το Άνφιλντ ενάντια στην Λίβερπουλ με σκορ 2-1 στα πλαίσια της 8ης αγωνιστικής της Premier League. Σκόρερ των γκολ της αναμέτρησης ο Μπουμό στο πρώτο λεπτό, ο Χάκπο στο 78ο που όμως έχασε τα «άχαστα» και ο Χάρι Μαγκουάιρ, ο οποίος στο 84ο λεπτό έδωσε την νίκη στους «κόκκινους διαβόλους».

Οι σημαντικές φάσεις του αγώνα:

Πρώτο ημίχρονο

Οι «κόκκινοι διάβολοι» με το «καλημέρα» πάγωσαν το Άνφιλντ καθώς μετά από κάθετη πάσα του Ντιαλό στον Μπουμό ο Καμερουνέζος βρέθηκε τετ-α-τετ με τον τερματοφύλακα της Λίβερπουλ, τον πλάσαρε σωστά και έκανε το 0-1.

Η Λίβερπουλ μετά το γκολ έδειχνε «σοκαρισμένη» και δεν κατάφερε να έχει κάποια σημαντική ευκαιρία για τα πρώτα 19 λεπτά. Αυτό άλλαξε στο 20ο λεπτό, όταν ο Χάκπο βρέθηκε απέναντι από τον Λάμενς όμως το σουτ του βρήκε στο κάθετο δοκάρι.

Η ομάδα του Μάντσεστερ μάλιστα βρέθηκε πολύ κοντά και σε δεύτερο γκολ στο 24ο λεπτό, όταν πάλι ο Ντιαλό με πάσα βρήκε τον Φερνάντες, όμως το σουτ του Πορτογάλου κατέληξε άουτ, παιρνόντας πολύ κοντά από το κάθετο δοκάρι.

O Κερκέζ έκανε λάθος γύρισμα στον Μαμαρντασβίλι και ο Μπουμό στο 27ο λεπτό παραλίγο να βάλει και δεύτερο γκολ, όμως ο Γεωργιανός τερματοφύλακας της Λίβερπουλ έκανε διπλή επέμβαση, καθώς έπιασε το σουτ του Καμερουνέζου αλλά και του Μάουντ λίγα δευτερόλεπτα μετά.

Ο Χάκπο συνέχισε να είναι απειλητικός και παραλίγο να φτάσει πάλι στην ισοφάριση, στο 32ο λεπτό, όταν μια σέντρα του κόντραρε στον Φερνάντες και κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Λάμενς.

Ο Λάμενς έκανε μεγάλη επέμβαση στο 35ο λεπτό σε τετ-α-τετ του Ίσακ με το πόδι, στο 35ο λεπτό, μην επιτρέποντας στον Σουηδό να πετύχει το πρώτο του γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα με την φανέλα των «κόκκινων».

O Χάκπο από εκεί που πήγε να γίνει «σωτήρας» για την Λίβερπουλ πήγε να την «πληγώσει» καθώς βρήκε την μπάλα άτσαλα σε προσπάθειά του για διώξιμο με την μπάλα να περνάει ξυστά πάνω από οριζόντιο δοκάρι της εστίας της Λίβερπουλ.

Δεύτερο ημίχρονο

Στο 50ο λεπτό η Λίβερπουλ έφτασε σε τρίτο δοκάρι πάλι με τον Χάκπο, με ένα σουτ από δύσκολη γωνία. Ο Ολλανδός στάθηκε για ακόμη μία φορά άτυχος και δεν κατάφερε να ισοφαρίσει.

Ο ρυθμός στον αγώνα έπεσε στο δεύτερο ημίχρονο, με την επόμενη μεγάλη φάση να έρχεται στο 65ο λεπτό, όταν ο Σαλάχ βρέθηκε από πλάγια θέση απέναντι από τον Λάμενς, όμως το σουτ του Αιγύπτιου κατέληξε άουτ.

Ο Εκιτικέ απείλησε στο 69ο λεπτό με σουτ λίγο μέσα από την περιοχή που όμως πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι της εστίας του Λάμενς.

Ο Χάκπο έφτασε στην ισοφάρισει έπειτα από πάσα του Κιέζα στο 78ο λεπτό. Η μπάλα του στρώθηκε πολύ κοντά στην εστία, ο Λάμενς ήταν εξουδετερωμένος και ο Ολλανδός βρήκε το γκολ που του στέρησαν τα τρία δοκάρια που είχε στη διάρκεια του παιχνιδιού.

Η «χαρά» της Λίβερπουλ όμως δεν κράτησε για πολύ, καθώς στο 84ο λεπτό ο Μπρούνο Φερνάντες σημάδεψε σωστά το κεφάλι του Χάρι Μαγκουάιρ και ο Άγγλος αμυντικός βρήκε δίχτυα και σημείωσε το 1-2.

Ο Χάκπο έχασε ακόμα μία τεράστια ευκαιρία στο 87ο λεπτό με κεφαλιά από κοντινή θέση, η οποία όμως πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι της εστίας της Γιουνάιτεντ.