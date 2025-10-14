Ο πρώην διαιτητής της Premier League, Ντέιβιντ Κουτ, ομολόγησε την ενοχή του για τη δημιουργία ενός βίντεο με παιδική πορνογραφία.

Ο Κουτ, ο οποίος απολύθηκε από τον οργανισμό διαιτητών PGMOL πέρυσι, κατηγορείται για τη δημιουργία ενός βίντεο κατηγορίας Α, της πιο σοβαρής κατηγορίας, το οποίο ανακτήθηκε από τις αρχές τον Φεβρουάριο. Ο 43χρονος, που φορούσε κοστούμι και μαύρη γραβάτα, εμφανίστηκε σήμερα στο Πρωτοδικείο του Νότινγχαμ. Μίλησε μόνο για να επιβεβαιώσει το όνομά του και να δηλώσει την απολογία του κατά τη διάρκεια της ακρόασης ενώπιον δικαστή. Τον περασμένο μήνα είχε δηλώσει αθώος για την κατηγορία. Η υπόθεσή του αναβλήθηκε για τις 11 Δεκεμβρίου για την έκδοση της ποινής.

Ο Κουτ συνελήφθη στο σπίτι του νωρίτερα φέτος και κατηγορήθηκε από την αστυνομία του Νότινγχαμ στις 12 Αυγούστου. Σε ακροαματική διαδικασία τον περασμένο μήνα, ο Μπεν Πέιν, εισαγγελέας, δήλωσε ότι το θέμα είχε υποπέσει στην αντίληψη της αστυνομίας μετά από έρευνα της FA για τον Coote και ότι τα κινητά τηλέφωνα είχαν εξεταστεί από τρίτο μέρος.

«Δύο συνομιλίες που προκάλεσαν ανησυχία, υποδηλώνουν ότι ο κ. Κουτ είχε σεξουαλικό ενδιαφέρον για παιδιά», πρόσθεσε επίσης ο εισαγγελέας.

Μετά από αστυνομική έρευνα, ο Πέιν δήλωσε ότι ο Κουτ συνελήφθη στο σπίτι του και στη συνέχεια κατασχέθηκε ένας φορητός υπολογιστής Dell που ήταν καταχωρημένος στο PGMOL. Βρέθηκε ένα βίντεο κατηγορίας Α, το οποίο περιείχε εικόνες ενός παιδιού ηλικίας 15 ετών, και το οποίο είχε προσπελαστεί την ημερομηνία που αναφέρεται στην κατηγορία. Ο φορητός υπολογιστής κατασχέθηκε στις 12 Αυγούστου, περισσότερο από οκτώ μήνες μετά την απόλυση του Κουτ από την PGMOL.

Ο Κουτ εξέφρασε μεταμέλεια για τις πράξεις του και μίλησε για την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόταν την εποχή που τραβήχτηκαν τα βίντεο. Είπε επίσης ότι είχε κρύψει το γεγονός ότι ήταν ομοφυλόφιλος κατά τη διάρκεια της καριέρας του, φοβούμενος ότι θα υποστεί κακοποίηση.

«Η σεξουαλικότητά μου δεν είναι ο μόνος λόγος που με οδήγησε σε αυτή τη θέση. Αλλά δεν θα έλεγα την αλήθεια αν δεν ανέφερα ότι είμαι ομοφυλόφιλος και ότι έχω πραγματικά δυσκολευτεί να το κρύψω», είπε.

«Έκρυψα τα συναισθήματά μου ως διαιτητής και έκρυψα και τη σεξουαλικότητά μου – κάτι που είναι θετικό για έναν διαιτητή, αλλά αρνητικό για έναν άνθρωπο. Και αυτό με οδήγησε σε μια σειρά συμπεριφορών».

Πηγή: Dailymail