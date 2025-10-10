Ένας 39χρονος καταδικάστηκε σε επτά χρόνια κάθειρξη από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Σε ποινή κάθειρξης επτά ετών καταδικάστηκε 39χρονος άνδρας από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, λόγω κατοχής εκατοντάδων αρχείων με υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα την ενοχή του, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου. Παράλληλα, έκρινε πως η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής.

Έτσι, ο κατηγορούμενος επέστρεψε στις φυλακές, όπου κρατείτο από τον Ιούλιο του 2024, καθώς μετά την απολογία του στον ανακριτή είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ταυτοποίησή του έγινε μέσω δημοφιλούς διαδικτυακής πλατφόρμας, στην οποία είχε αποθηκεύσει ψηφιακά 84 φωτογραφίες και 51 βίντεο με υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Επιπλέον, σε εξωτερικό σκληρό δίσκο εντοπίστηκαν περισσότερα από χίλια αρχεία με γυμνά ανήλικα σε άσεμνες στάσεις.

Κατά την απολογία του στο δικαστήριο, ο 39χρονος υποστήριξε ότι τα αρχεία προήλθαν από λήψεις στο «σκοτεινό δίκτυο» (Dark Web), στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας σχετικά με ζητήματα κυβερνοασφάλειας και ανάλυση κακόβουλου λογισμικού.

Όπως ανέφερε, «κατέβασα τα αρχεία για να εξετάσω τον ιό και τα υπόλοιπα τα διέγραψα, δεν με ενδιέφερε το περιεχόμενό τους», παραδεχόμενος πως ενήργησε «ριψοκίνδυνα» και ότι «ήταν δικό μου λάθος που δεν έλεγξα εάν όντως τα είχα διαγράψει».