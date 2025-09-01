Ο Χένρικ Σας Λάρσεν, πρώην υπουργός Βιομηχανίας και στέλεχος των Σοσιαλδημοκρατών της Δανίας, καταδικάστηκε σήμερα σε φυλάκιση τεσσάρων μηνών για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Παρά την παραδοχή του ότι είχε πάνω από 6.000 φωτογραφίες και 2.000 βίντεο, ισχυρίστηκε ότι αναζητούσε προσωπικά στοιχεία σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως παιδί. Το δικαστήριο δεν πείστηκε από τον ισχυρισμό του.

Η δικηγόρος του δήλωσε ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο έφεσης, ενώ η εισαγγελέας χαρακτήρισε την απόφαση «ικανοποιητική» και υπογράμμισε την ανάγκη να αποφεύγεται η κατοχή τέτοιου υλικού, ανεξαρτήτως κινήτρων.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί την περασμένη άνοιξη, οδηγώντας στη διαγραφή του Σας Λάρσεν από το κόμμα του.