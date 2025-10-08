Ο παλαίμαχος Κροάτης επιθετικός Ίβαν Κλάσνιτς, ο οποίος έχει αγωνιστεί για την Μπόλτον στη Premier League, μίλησε για τα προβλήματα που του προκάλεσαν τα παυσίπονα που του έδωσαν οι γιατροί της Βέρντερ Βρέμης, όταν ακόμα έπαιζε στην Γερμανία για την ομάδα.

O Κροάτης υποβλήθηκε σε τρεις μεταμοσχεύσης νεφρού λόγω του ότι τα παυσίπονα που του είχαν συνταγογραφήσει οι γιατροί της γερμανικής ομάδας επιδείνωσαν μια τότε ακόμα αδιάγνωστη νόσο στα νεφρά από την οποία έπασχε.

Η υπόθεση μεταξύ των δύο πλευρών βρισκόταν στα δικαστήρια και το 2020 ο Κροάτης κέρδισε αποζημίωση του ύψους 4.6 εκατ. ευρώ.

Μιλώντας σε ένα γερμανικό ντοκιμαντέρ, ο Κλάσνιτς μίλησε για την όλη κατάσταση:

«Ποιος ξέρει πόσο καιρό μου απομένει να ζήσω. Πρέπει να είμαι ευγνώμων που είμαι ακόμα ζωντανός, παρόλο που είμαι άρρωστος και πρέπει να παίρνω χάπια. Φυσικά και είμαι εξοργισμένος. Δεν θα ήθελα κανένας να περάσει αυτό που πέρασα εγώ.

Όσα χρήματα και να έχω λάβει ως αποζημίωση, δεν θα μου επιστρέψουν την υγεία μου. Είναι δύσκολο να τα βγάλεις πέρα χωρίς παυσίπονα αν θέλεις να αποδώσεις στο γήπεδο. Δεν νομίζω ότι μπορείς να ασχοληθείς με οποιοδήποτε επαγγελματικό άθλημα χωρίς να παίρνεις παυσίπονα.

Αλλά αν ήξερα ότι είχα προβλήματα με τα νεφρά, δεν θα είχα πάρει αυτά τα φάρμακα».