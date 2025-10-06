Η Έβερτον, χθες Κυριακή, «έσπασε» στο γήπεδό της το αήττητο της Κρίσταλ Πάλας από την αρχή της σεζόν νικώντας την με 2-1 με γκολ του Τζακ Γκρίλις. Το γκολ μπήκε όταν ο Γκρίλις έβαλε το πόδι του κοντά στην εστία της Κρίσταλ Πάλας σε προσπάθεια του αμυντικού να διώξει, με την μπάλα να βρίσκει πάνω στο πόδι και να καταλήγει στα δίχτυα από αυτή την «κόντρα».

Το γκολ αυτό όμως δεν «έσπασε» μόνο το αήττητο της Κρίσταλ Πάλας, «έσπασε» και ένα ρεκόρ των γηπέδων της Premier League. Γιατί το γκολ το πανηγύρισαν οι οπαδοί των «Ζαχαρωτών» τόσο δυνατά, ουρλιάζοντας για την ομάδα τους, που ο ήχος που προήλθε από το γήπεδο έφτασε τα 159 decibel.

Ποτέ ξανά στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου δεν έχει υπάρξει υψηλότερος καταγεγραμμένος ήχος, σε κανένα γήπεδο της Premier League.