O Αλγερινός Σαΐντ Μπενραχμά, πρώην πάικτης της Γουέστ Χαμ, έχει αποχωρήσει από το Νησί εδώ και 1 ολόκληρο χρόνο. Έχει αλλάξει επίσης δύο ομάδες, όμως η διαμονή του στην Αγγλία και συγκεκριμένα τα κατοικίδια σκυλιά του, τον έχουν πάει στα… δικαστήρια.

Γιατί όμως ο Μπενραχμά έχει μπελάδες με τα δικαστήρια;

Γιατί το 2023, τα δύο σκυλιά του, ένα XL Bully και ένα Αμερικανικό Μπουλντόγκ επιτέθηκαν σε έναν άντρα στο Λονδίνο την ώρα που ο Αλγερινός τα είχε βγάλει βόλτα στην πόλη του Λονδίνου.

Ο άντρας έκανε μήνυση στον Μπενραχμά, με το δικαστήριο να εκδικάζει την υπόθεση στις 2 Οκτωβρίου, χωρίς την παρουσία του Αλγερινού ο οποίος βρίσκεται στην Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Neom, της ομάδας του.

Ο δικηγόρος του Μπενραχμά ζήτησε αναβολή της δίκης ώστε να επικοινωνίσει με τον ίδιο, ο οποίος αναμένεται να αρνηθεί τις όποιες κατηγορίες.

Σε περίπτωση που ο Αλγερινός κριθεί ένοχος μπορεί να αντιμετωπίσει χρηματικό πρόστιμο, ποινή φυλάκισης και απαγόρευση κατοχής σκύλων. Στην πιο ακραία περίπτωση, το δικαστήριο μπορεί μάλιστα να διατάξει την ευθανασία των δύο σκύλων.

Ο Μπενραχμά αναμένεται να δώσει το παρόν στο δικαστήριο μέσα στις επόμενες εβδομάδες, είτε πηγαίνοντας στην Αγγλία είτε από βιντεοκλήση, ώστε να μιλήσει για την δική του εκδοχή των γεγονότων.