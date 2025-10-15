Ένα αμφιλεγόμενο νέο «ανώτατο όριο μισθών» – το οποίο ορισμένοι πιστεύουν ότι θα καταστρέψει την Premier League – θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα ήδη από τον επόμενο μήνα.

Οι κορυφαίοι σύλλογοι θα ψηφίσουν τις επόμενες εβδομάδες για την καθιέρωση ενός συστήματος που θα περιορίζει το ποσό που μπορεί να δαπανήσει κάθε ομάδα σε ένα πολλαπλάσιο του ποσού που έλαβε η τελευταία ομάδα σε έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα και χρηματικά έπαθλα.

Και οι δύο σύλλογοι του Μάντσεστερ αντιτίθενται στο σύστημα, το οποίο θα λειτουργεί παράλληλα με τους νέους κανόνες «αναλογίας κόστους ομάδας».

Πιστεύουν ότι θα στερήσει από την Premier League το καθεστώς της ως το καλύτερο πρωτάθλημα στον πλανήτη και θα οδηγήσει τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου να εγκαταλείψουν μαζικά την Αγγλία. Κάποιοι πιστεύουν επίσης ότι θα προκαλέσει χάος στο πρωτάθλημα και θα κάνει ακόμη πιο δύσκολη την επιβίωση των ομάδων που προάγονται στην κορυφαία κατηγορία.

Γνωστή ως «top to bottom anchor», η ρύθμιση θα σήμαινε ότι όλες οι ομάδες θα μπορούσαν να ξοδέψουν μόνο πέντε φορές το ποσό που καταβλήθηκε στην ομάδα που τερμάτισε τελευταία, για τα «κόστη της ποδοσφαιρικής ομάδας», τα οποία περιλαμβάνουν τους μισθούς των παικτών και του προπονητή, την χρεολυσία και τις αμοιβές των ατζέντηδων.

Πηγή: Dailymail