Ήταν 28 Αυγούστου του 2014, όταν ο Αντουάν Γκριεζμάν φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης. Μόλις 11 χρόνια αργότερα, με δύο σεζόν μακριά από το «Μετροπολιτάνο», ο Γάλλος επιθετικός «γράφει» ιστορία με τους «ροχιμπλάνκος»!

Το ποδοσφαιρικό ταξίδι του Γκριεζμάν

Ο Γκριεζμάν ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα από τη Μακόν 71 της Γαλλίας, πριν ενταχθεί στις ακαδημίες της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Στις 29 Αυγούστου του 2010 θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στη La Liga, ενώ στην ομάδα ομάδα από το Σαν Σεμπαστιάν θα παραμείνει μέχρι το 2014. Συνολικά αγωνίστηκε 202 φορές με τη φανέλα του συλλόγου, σκόραρε 52 γκολ και μοίρασε 18 ασίστ.

Μετά ακολούθησε η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία ξόδεψε 54 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον Γάλλο επιθετικό. Εκεί ήταν που ξεκίνησε το κοινό ταξίδι των δύο, το οποίο συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Με τους «ροχιμπλάνκος» κατέκτησε το ισπανικό Super Cup (2014-15), το Europa League (2017-18) και το ευρωπαϊκό Super Cup (2018-19).

Τον Ιούλιο του 2019 η Μπαρτσελόνα «έβγαλε» από τα ταμεία της 120 εκατομμύρια ευρώ, για να εντάξει τον Γκριεζμάν στο δυναμικό της. Στους «μπλαουγκράνα» έμεινε για δύο σεζόν, πραγματοποιώντας 102 εμφανίσεις, με 35 γκολ και 17 ασίστ. Πανηγύρισε το Κύπελλο Ισπανίας τη σεζόν 2020-21, με τον ίδιο να δέχεται έντονη κριτική, αφού η παρουσία του στον σύλλογο, συνέπεσε με την «πτώση» της απόδοσης της Μπαρτσελόνα.

Πίσω στο «σπίτι» και η θέση του στο πάνθεον

Τον Αύγουστο του 2021 θα επιστρέψει ως δανεικός στην Ατλέτικο Μαδρίτης, με τη μεταγραφή του να οριστικοποιείται το 2023, έναντι 22 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά με τους «ροχιμπλάνκος» έχει πραγματοποιήσει 454 εμφανίσεις και βρίσκεται στην 7η θέση, της σχετικής λίστας, πίσω από τους Κόκε, Γιαν Όμπλακ, Αντελάρντο, Άνχελ Κορέα, Τομάς Ρενιόνες και Χουάν Κάρλος Αγκιλέρα.

Στις εμφανίσεις αυτές έχει πετύχει 200 γκολ και 93 ασίστ, μετά και τον αγώνα εναντίον της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, για τη League Phase του Champions League. Το τέρμα που σημείωσε, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, το πανηγύρισε με μία φανέλα της Ατλέτικο που είχε πάνω τον αριθμό 200 και το παρατσούκλι του «Γκρίζι». Με τα 200 γκολ του είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του ισπανικού συλλόγου, με διαφορά 28 τερμάτων από τον δεύτερο Λουίς Αραγονιές (172).

Ο Αντουάν Γκριεζμάν αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι, της σύγχρονης ιστορίας, της Ατλέτικο Μαδρίτης. Εμβληματικός και πάντα αξιόπιστος, έχει κερδίσει μια θέση τόσο στις καρδιές των φιλάθλων, όσο και στο πάνθεον των «ροχιμπλάνκος».