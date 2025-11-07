Βόμβα… μεγατόνων έριξε ο Έλληνας γενικός διευθυντής του NBA Europe, Γιώργος Αϊβάζογλου, ο οποίος αποκάλυψε ότι μία ομάδα από την Αθήνα θα συμμετάσχει στο νέο πρωτάθλημα του NBA στην Ευρώπη, που εικάζεται ότι θα κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 2027.

Μιλώντας στο Football Business Forum που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Bocconi του Μιλάνου, ο Αϊβάζογλου παρουσίασε αναλυτικά το φιλόδοξο σχέδιο της διοργάνωσης, το οποίο –σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport– περιλαμβάνει 12 μόνιμες ομάδες και τέσσερις ακόμη που θα προκύπτουν από αγωνιστικά κριτήρια.

«Θα ξεκινήσουμε τον Οκτώβριο του 2027», ανέφερε, προσθέτοντας πως «το NBA Europe θα έχει μια ημι-ανοιχτή δομή 16 ομάδων: 12 σταθερές και 4 που θα προκρίνονται ανάλογα με τις επιδόσεις τους — μία από το Basketball Champions League και τρεις από εθνικά πρωταθλήματα».

Ο Έλληνας παράγοντας αποκάλυψε για πρώτη φορά ποιες πόλεις θα εκπροσωπούνται μόνιμα στο νέο εγχείρημα:

Λονδίνο και Μάντσεστερ (Ηνωμένο Βασίλειο), Παρίσι και Λιόν (Γαλλία), Μαδρίτη και Βαρκελώνη (Ισπανία), Βερολίνο και Μόναχο (Γερμανία), καθώς και από μία ομάδα σε Μιλάνο, Ρώμη, Αθήνα και Κωνσταντινούπολη.

Ο Αϊβάζογλου τόνισε ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με υφιστάμενες μπασκετικές ομάδες, αλλά και με ποδοσφαιρικούς συλλόγους που διαθέτουν ισχυρό εμπορικό όνομα και ενδέχεται να δημιουργήσουν τμήμα μπάσκετ αποκλειστικά για τη νέα λίγκα.

Τέλος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα μελλοντικό κοινό τουρνουά NBA και NBA Europe, στα πρότυπα του ΝΒΑ Cup που θα φέρει αντιμέτωπες τις κορυφαίες ομάδες των δύο ηπείρων.

Η παρουσία αθηναϊκής ομάδας στο NBA Europe αναμένεται να προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το ευρωπαϊκό μπάσκετ της επόμενης δεκαετίας.