Αναστάτωση επικρατεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς πληροφορίες θέλουν τη Βιλερμπάν να κινδυνεύει με αποβολή από την Euroleague. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η διοργανώτρια αρχή εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της γαλλικής ομάδας, καθώς φαίνεται να μην πληροί τα ελάχιστα οικονομικά κριτήρια συμμετοχής για τη νέα σεζόν.

Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ φέρεται να έχει καταθέσει προϋπολογισμό ύψους 4,55 εκατ. ευρώ, ποσό που υπολείπεται των απαιτούμενων προδιαγραφών, γεγονός που –εφόσον επιβεβαιωθεί– συνιστά παραβίαση των κανονισμών της λίγκας.

Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες πως η Βιλερμπάν σκέφτεται να αποχωρήσει από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στο τέλος της σεζόν, για να πάει αρχικά προς το Basketball Champions League (BCL) και μελλοντικά προς το νέο εγχείρημα του NBA Europe, ένα project που φέρεται να έχει τη στήριξη του ίδιου του Πάρκερ.

Το ζήτημα της Βιλερμπάν αναμένεται να τεθεί στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague, όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την τύχη της γαλλικής ομάδας.