Ο Ερυθρός Αστέρας πραγματοποίησε ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση στη φετινή EuroLeague, φτάνοντας σε μια σπουδαία νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς κυριάρχησε από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, επέβαλε το ρυθμό της και πήρε μια εμφατική επικράτηση που τη φέρνει στο 3-2, πιάνοντας τους Μαδριλένους στη βαθμολογία.

Πρωταγωνιστής των «ερυθρόλευκων» ήταν ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος άγγιξε το triple-double με 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Εξαιρετικός ήταν και ο Τσίμα Μονέκε με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Τζόρνταν Νουόρα πρόσθεσε 16 πόντους. Από πλευράς Ρεάλ, ξεχώρισε ο Τσούμα Οκέκε με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ, με τον Μάριο Χεζόνια να ακολουθεί με 15.

Η Ρεάλ ξεκίνησε δυνατά, χτίζοντας προβάδισμα με τους Φελίζ και Οκέκε, όμως ο Ερυθρός Αστέρας έμεινε κοντά στο σκορ χάρη στον Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, οι Σέρβοι ανέβασαν στροφές με τους Μονέκε και Κάλινιτς, φέρνοντας το ματς στα ίσα και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με 43-39.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι παίκτες του Ομπράντοβιτς πάτησαν το γκάζι. Ο Μονέκε έδωσε ρυθμό, ο Ιζούντου πρόσθεσε ενέργεια στη ρακέτα και η διαφορά ανέβηκε για πρώτη φορά σε διψήφιο επίπεδο (59-49, 26’). Η Ρεάλ δεν βρήκε τρόπο να απαντήσει, με τον Αστέρα να ολοκληρώνει την τρίτη περίοδο στο +14 (67-53).

Στην τελευταία περίοδο, οι Σέρβοι «καθάρισαν» το παιχνίδι. Ο Μονέκε συνέχισε να εκτελεί με συνέπεια, η διαφορά άγγιξε το +18 (71-53) και παρά την αντίδραση της Ρεάλ, η ομάδα του Βελιγραδίου κράτησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος, πανηγυρίζοντας μια ιδιαίτερα επιβλητική νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 43-39, 71-53, 90-75