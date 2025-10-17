Δεν πέρασαν καλά καλά τρία λεπτά στο Εφές – Παναθηναϊκός, στο ματς για την 5η αγωνιστική της EuroLeague, όταν ο Ερτζάν Οσμάνι έβγαλε τον ώμο του σε μια μονομαχία με τον Τζέντι Όσμαν κοντά στο καλάθι.

Ο παίκτης των γηπεδούχων φαινόταν να πονάει πολύ, δέχθηκε αμέσως τις πρώτες βοήθειες και έφυγε για τα αποδυτήρια, καθώς ήταν φανερό ότι το πρόβλημά του ήταν σοβαρό.

Ο Οσμάνι πρόλαβε να σκοράρει 4 πόντους (1/1 δίποντο, 2/2 βολές), ενώ πριν από το ματς μετρούσε 15.2 πόντους (64% στο δίποντο, 29.4% στο τρίποντο, 73.7% στις βολές), 4.8 ριμπάουντ, 1.2 κλεψίματα και 15.2 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης της διοργάνωσης.