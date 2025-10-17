Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνεχίζει ακάθεκτος στην EuroLeague, καθώς επικράτησε της Βιλερμπάν και ανέβηκε στο 3-1, μπαίνοντας με ψυχολογία στη «διαβολοβδομάδα». Επόμενος σταθμός για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν η Κωνσταντινούπολη και το ματς με την Αναντολού Εφές (17/10, 20:30), όπου οι «πράσινοι» στοχεύουν στο απόλυτο.

Εκτός δράσης παραμένουν οι Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ενώ ο Αταμάν αποφάσισε να κάνει μία αλλαγή στη 12άδα, αφήνοντας εκτός τον Μάριους Γκριγκόνις και συμπεριλαμβάνοντας τον Βασίλη Τολιόπουλο.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Καλαϊτζάκης, Σορτς, Τολιόπουλος, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν