Η αναμέτρηση ξεκίνησε με έντονο ρυθμό, καθώς και οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά, με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ. Για τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, ο Στράζελ ήταν εξαιρετικός στο ξεκίνημα, πετυχαίνοντας 8 πόντους μέσα σε πέντε λεπτά. Παρά το μέτριο ποσοστό της από τα 6.75 (2/6 τρίποντα), η Μονακό ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 27-22.

Στη δεύτερη περίοδο, οι Μονεγάσκοι ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους. Πέτυχαν 30 πόντους, ενώ περιόρισαν τη Βαλένθια στους 15, παίρνοντας ξεκάθαρα τα ηνία του αγώνα. Ο Μίροτιτς πρωταγωνίστησε με 13 πόντους και 5 ριμπάουντ σε μόλις οκτώ λεπτά, οδηγώντας τη Μονακό στα αποδυτήρια με ευρύ προβάδισμα (57-35).

Η Βαλένθια, όμως, δεν τα παράτησε. Στο τρίτο δεκάλεπτο μπήκε με ορμή, σκοράροντας 10 πόντους μέσα σε τρία λεπτά και περιορίζοντας για ώρα τη Μονακό επιθετικά. Ο Πουέρτο ξεχώρισε με 11 πόντους σε 9 λεπτά, δίνοντας ώθηση στους Ισπανούς, οι οποίοι κυριάρχησαν στο επιμέρους 25-13 και μείωσαν τη διαφορά στους 5, δείχνοντας ότι παραμένουν «ζωντανοί» στη διεκδίκηση της νίκης.

Στην τελευταία περίοδο, η Βαλένθια συνέχισε να πιέζει, ωστόσο η Μονακό βρήκε τις απαντήσεις που χρειαζόταν. Με καλύτερη άμυνα και καθοριστικές επιθέσεις στα κρίσιμα σημεία, οι παίκτες του Σπανούλη κράτησαν τον έλεγχο και έφτασαν σε μια σημαντική νίκη, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια.

Στην επόμενη αγωνιστική, η Μονακό θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ η Βαλένθια θα κοντραριστεί με την Αρμάνι Μιλάνο.

Τα δεκάλεπτα: 27-22, 57-37, 71-62, 90-84