Ο CEO της EuroLeague, Παούλιους Μοτιεγιούνας, σε συνέντευξή που παραχώρησε, τόνισε πως η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής λίγκας από το NBA θα έφερνε ανισορροπία και θα υπονόμευε το οικοδόμημα που έχει χτιστεί τα τελευταία 26 χρόνια. Όπως επισήμανε, η EuroLeague διανύει την πιο επιτυχημένη οικονομική της περίοδο, με αύξηση εσόδων κατά 45% την τελευταία διετία, ρεκόρ προσέλευσης άνω των τριών εκατομμυρίων φιλάθλων και ενίσχυση των χορηγιών και της τηλεθέασης.

Διαφορετικές φιλοσοφίες και φιλόδοξα σχέδια για το μέλλον της EuroLeague

Ο Μοτιεγιούνας δήλωσε ότι παρότι υπάρχει επικοινωνία με το NBA, δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, καθώς οι δύο πλευρές ακολουθούν διαφορετικές φιλοσοφίες. «Το NBA θέλει να χτίσει το μπάσκετ γύρω από τις επιχειρήσεις, ενώ εμείς χτίζουμε τις επιχειρήσεις γύρω από το μπάσκετ», τόνισε χαρακτηριστικά ο ίδιος. Παράλληλα, επέκρινε τις προσπάθειες του NBA να προσελκύσει κορυφαίους συλλόγους της EuroLeague, όπως τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα, σημειώνοντας πως μια πιθανή συμμετοχή σε λίγκα του NBA Europe με ρήτρα 500 εκατ. ευρώ είναι δύσκολο να εφαρμοστεί.

Ο CEO υπογράμμισε ότι η EuroLeague δεν χρειάζεται νέα διοργάνωση, καθώς ήδη προσφέρει ανταγωνιστικό και υψηλού επιπέδου θέαμα. Εξέφρασε επίσης την πρόθεση της διοργάνωσης να επιστρέψει στο Ισραήλ την 1η Δεκεμβρίου και να συνεχίσει να επεκτείνεται σε νέες αγορές, όπως το Άμπου Ντάμπι και το Ντουμπάι. Κλείνοντας, δήλωσε πως στόχος είναι να τριπλασιαστεί η αξία της EuroLeague μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.