Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης για τον Οκτώβριο στην EuroLeague, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο του στη φετινή Ζάλγκιρις Κάουνας. Ο 27χρονος Γάλλος γκαρντ έγινε η ηγετική φυσιογνωμία της λιθουανικής ομάδας, οδηγώντας την σε εξαιρετική εκκίνηση με ρεκόρ 6–2 και μερίδιο στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η απόδοσή του ξεχώρισε τόσο στην επίθεση όσο και στη δημιουργία παιχνιδιού. Τον Οκτώβριο, ο Φρανσίσκο ήταν πρώτος σε ασίστ στη διοργάνωση με 6,8 ανά αγώνα και ταυτόχρονα κορυφαίος σκόρερ της Ζάλγκιρις με 14,9 πόντους μέσο όρο. Το Performance Index Rating (PIR) του άγγιξε το 18,9, κατατάσσοντάς τον δεύτερο ανάμεσα στους περιφερειακούς της λίγκας για τον μήνα.

Στο podcast “EuroLeague & Friends: MVP Talk” με την Ολίβια Χάρλαν Ντέκερ, ο Φρανσίσκο μοιράστηκε τη χαρά του:

«Δεν το περίμενα, νιώθω απίστευτα χαρούμενος. Είναι τιμή να αναγνωρίζεσαι ανάμεσα σε τόσο σπουδαίους παίκτες. Αυτό που με νοιάζει περισσότερο είναι να συνεχίσουμε να κερδίζουμε ως ομάδα και να φτάσουμε στα playoffs».

Sylvain Francisco is your OCTOBER MVP! 🤩👏 Tune in to our YouTube now to watch the full MVP interview, where @S_CISCO_2 chats with @OliviaDekker about his October dominance and much more! 👀 📺 Watch now: https://t.co/GLhlp7zsxx#EveryGameMatters pic.twitter.com/sYFllltmVz — EuroLeague (@EuroLeague) November 3, 2025