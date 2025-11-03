Μπελάδες για τη Βιλερμπάν, καθώς η Euroleague ανακοίνωσε ότι η γαλλική ομάδα δεν πληροί τα κριτήρια για το κατώτατο μπάτζετ της διοργάνωσης, θέτοντας σε αμφιβολία τη συμμετοχή της στη σεζόν 2025 – 2026. Η κατάσταση αφορά το επίπεδο δαπανών των παικτών, σύμφωνα με τους κανονισμούς Οικονομικής Βιωσιμότητας και Fair Play της Euroleague.

Στην επίσημη ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής αναφέρεται ότι η ομάδα δεν έχει φτάσει στο απαιτούμενο 80% του Κατώτερου Επιπέδου Αποδοχών (LRL), το οποίο για φέτος έχει οριστεί στα 5.846.983 ευρώ καθαρά. Οι κανονισμοί προβλέπουν ότι η διαφορά μεταξύ του προβλεπόμενου LRL και των δεσμευμένων αποδοχών των παικτών πρέπει να κατανεμηθεί ισόποσα στα συμβόλαια των παικτών του ρόστερ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, τα ποσά θεωρούνται ληξιπρόθεσμα και η ομάδα ενδέχεται να αντιμετωπίσει κυρώσεις.

Η Euroleague υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πορεία της Βιλερμπάν, περιμένοντας την πλήρη συμμόρφωση με τα οικονομικά πρότυπα της διοργάνωσης. Η διοίκηση της ομάδας του Τόνι Πάρκερ καλείται να δράσει άμεσα ώστε να αποφευχθούν σοβαρές συνέπειες, με το μέλλον της ομάδας στη διοργάνωση να παραμένει αβέβαιο.

