Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague μετά την ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής και τα αποτελέσματα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
Ομάδα
Ολυμπιακός: Επιστροφή στις νίκες με απίθανη άμυνα, 62-58 την Χάποελ Τελ Αβίβ
Ο Ολυμπιακός προκάλεσε...«ασφυξία» με την άμυνα του στην Χάποελ Τελ Αβίβ και πήρε την ματσάρα του ΣΕΦ με 62-58
Ομάδα
Σπανούλης: Πεινασμένος για το κύπελλο, κυρίαρχος απέναντι σε Μπαρτζώκα και Αταμάν
Εάν θέλεις να κυριαρχήσεις στη ζούγκλα, πρέπει να σκοτώσεις το λιοντάρι. Να γίνεις εσύ ο βασιλιάς. Και ο Βασίλης Σπανούλης έδειξε πως ασπάζεται στο 100% το συγκεκριμένο ρητό. Τι έκανε τα τελευταία 24ωρα ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας; Εριξε στο καναβάτσο πρώτα τον πολύ φιλόδοξο Ολυμπιακό και ακολούθως έπραξε κάτι αντίστοιχο με τον Παναθηναϊκό. […]
Ομάδα
Η απίθανη λαβή του διαιτητή για να χωρίσει Οκόμπο-Σλούκα (vid)
Ανέβηκαν οι τόνοι στο Μονακό-Παναθηναϊκός, με τον διαιτητή να χωρίζει Οκόμπο και Σλούκα, χαρίζοντας μια μοναδική στιγμή
Ομάδα
Σπανούλης: «Παίξαμε εκπληκτικά κόντρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό»
Ο Βασίλης Σπανούλης σχολίασε την απόδοση της Μονακό που πήρε δύο σπουδαίες νίκες απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό μέσα σε δύο μέρες