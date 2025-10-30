Οι προγραμματισμένοι εντός έδρας αγώνες της Φενέρμπαχτσε για τη EuroLeague με τη Μακάμπι και τη Χάποελ Τελ Αβίβ θα πραγματοποιηθούν τελικά στο Μόναχο, αντί για την Κωνσταντινούπολη. Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε ότι η αλλαγή έδρας αποφασίστηκε για λόγους ασφαλείας μετά από οδηγίες των τοπικών Aρχών.

Μετά από συνεργασία με τη EuroLeague, τα παιχνίδια προγραμματίστηκαν να γίνουν στο SAP Garden, το γήπεδο της Μπάγερν Μονάχου, το οποίο πληροί όλες τις προδιαγραφές για διεξαγωγή ευρωπαϊκών αγώνων και έλαβε τις απαραίτητες εγκρίσεις.

Η Φενέρμπαχτσε υποσχέθηκε ότι σύντομα θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για τις ώρες των αγώνων, την πώληση εισιτηρίων και τις διαδικασίες αποζημίωσης για τους κατόχους διαρκείας που επηρεάζονται από την αλλαγή τοποθεσίας.

Fenerbahçe Beko’nun Maccabi Rapyd Tel Aviv ve Hapoel IBI Tel Aviv Maçları İle İlgili Bilgilendirme Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 11 Kasım Salı günü Maccabi Rapyd Tel Aviv, 13 Kasım Perşembe günü ise Hapoel IBI Tel Aviv ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynaması… pic.twitter.com/7DpIKRivyF — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) October 30, 2025