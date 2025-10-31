Η 8η αγωνιστική της EuroLeague συνεχίζεται με τέσσερις σημαντικές αναμετρήσεις, ενώ αρκετές ομάδες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα τραυματισμών.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Πριγκιπάτο για την αναμέτρηση με τη Μονακό, έχοντας σημαντικές απουσίες, καθώς οι Χόλμς, Λεσόρ και Σαμοντούροφ παραμένουν εκτός. Επιπλέον, η συμμετοχή των Ρογκαβόπουλου και Καλαϊτζάκη είναι αμφίβολη. Από την πλευρά της Μονακό, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν έχει νέες απώλειες, με τον Γιοάν Μακουντού να επιστρέφει στην ομάδα μετά την απουσία του από τα πρώτα παιχνίδια.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Χάποελ Τελ Αβίβ χωρίς τους Μουσταφά Φαλ και Κίναν Έβανς, οι οποίοι παραμένουν μακροχρόνια τραυματίες. Στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, οι γνωστές απουσίες των Γιαμ Μάνταρ και Μπρούνο Καμπόκλο συνεχίζουν να επηρεάζουν τη σύνθεση.

Η Μπασκόνια θα παραταχθεί χωρίς τους Τρεντ Φόρεστ και Μάρκους Χάουαρντ, ενώ η Εφές έχει να αντιμετωπίσει τις απουσίες των Πουαριέ και Μπουμπουά. Ο Γιώργος Παπαγιάννης, είναι εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν αφού πέρασε πριν λίγες μέρες την πόρτα του χειρουργείου και ξεκινάει σε λίγες μέρες την αποκατάστασή του .

Στην αναμέτρηση Παρτίζαν – Μπαρτσελόνα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μπορεί να υπολογίζει στον Νικ Καλάθη που ανακοινώθηκε πριν 2 μέρες και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση, ενώ για την Μπαρτσελόνα παραμένουν εκτός οι Λαπροβίτολα και Νούνιεζ.