Η Ρεάλ Μαδρίτης ενισχύει το ρόστερ της για τη σεζόν 2025/2026 με την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Άλεξ Λεν, σε συμβόλαιο που θα ισχύει έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Ουκρανός σέντερ αφήνει πίσω του την καριέρα του στο NBA για να επιστρέψει στην Ευρώπη, αναλαμβάνοντας τον ρόλο που αφήνει ο Μπρούνο Φερνάντο, ο οποίος μετακινείται στην Παρτίζαν. Ο Λεν θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Σέρτζιο Σκαριόλο, έπειτα από μία ολόκληρη δεκαετία στην άλλη όχθη του Ατλαντικού.

Στη διάρκεια της πορείας του στην Αμερική, μέτρησε 690 συμμετοχές με μέσο όρο 6,4 πόντους και 5,3 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.