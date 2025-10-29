Ο Τζάρεντ Μπάτλερ είναι πλέον έτοιμος να αγωνιστεί με τα ερυθρόλευκα του Ερυθρού Αστέρα, καθώς πέρασε επιτυχώς τις νέες ιατρικές εξετάσεις, όπως ανακοίνωσε επίσημα η σερβική ομάδα. Ο 25χρονος γκαρντ είχε προκαλέσει ανησυχία στις πρώτες εξετάσεις της 27ης Οκτωβρίου, εξαιτίας ενός παλιού καρδιακού προβλήματος, όμως οι επαναληπτικοί έλεγχοι έφεραν την ανατροπή και το πολυπόθητο «οκ» από τους γιατρούς.

Ο Μπάτλερ θα κάνει το ντεμπούτο του στη EuroLeague στο ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (30/10, 21:05) στο «Aleksandar Nikolic Hall», για την 8η αγωνιστική, ενώ θα απουσιάσει από την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν (28/10, 20:00) λόγω κρυολογήματος και υψηλού πυρετού.

Ο πρώην παίκτης των Γιούτα Τζαζ, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Ουάσινγκτον Ουίζαρντς μετρά 148 συμμετοχές στο NBA (6,7 πόντοι, 1 ριμπάουντ, 2,8 ασίστ σε 14 λεπτά μ.ό.) και πλέον μετρά αντίστροφα για την πρώτη του ευρωπαϊκή εμφάνιση με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα.