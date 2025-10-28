Η EuroLeague ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου ύψους 8.000 ευρώ στον Εργκίν Αταμάν, εξαιτίας «ενεργειών που συνιστούν έλλειψη σεβασμού προς τους διαιτητές», μετά την αποβολή του στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Παράλληλα, η EuroLeague προχώρησε και σε πρόσθετες ποινές, τιμωρώντας με πρόστιμο τον Όντετ Κάτας, προπονητή της Μακάμπι Τελ Αβίβ, για τις δηλώσεις που έκανε μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, καθώς και τον ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι.

Η ανακοίνωση της EuroLeague

«Ο κ. Εργκίν Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ για πράξεις που συνιστούν έλλειψη σεβασμού προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια του αγώνα Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός , σύμφωνα με το άρθρο 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο κ. Όντετ Κάτας, προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για δηλώσεις σχετικά με τη διαιτησία κατά τη διάρκεια του αγώνα Μακάμπι – Ολυμπιακός , σύμφωνα με το άρθρο 24.2.c) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο κ. Οφέρ Γιανάι, πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για δηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εκφράζουν έλλειψη σεβασμού προς άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».