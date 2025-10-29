Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Μονακό στο ΣΕΦ με σκορ 92-87, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα οι Πειραιώτες έπεσαν στο 4-3, με τη Μονακό πλέον να έχει παρόμοιο ρεκόρ νικών-ηττών.

Στο άλλο ματς της αποψινής (29/10) βραδιάς, ο «μαθητής» Δημήτρης Ιτούδης επικράτησε κατά κράτος του δασκάλου Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και η Χάποελ Τελ Αβίβ νίκησε με σκορ 97-84 την Παρτίζαν, παραμένοντας σταθερά στην κορυφή της Euroleague με 6-1, πριν το ματς με τον Ολυμπιακό.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:

Ζάλγκιρις Κάουνας – Βίρτους Μπολόνια 86-65

Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν 79-65

Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης 90-84

Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο 74-72

Μπασκόνια – Ντουμπάι 92-85

Παρί – Αναντολού Εφές 80-90

Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε 92-79

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτίζαν 97-84

Ολυμπιακός – Μονακό 87-92

Η βαθμολογία: