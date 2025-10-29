Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Μονακό στο ΣΕΦ με σκορ 92-87, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague.
Μετά από αυτό το αποτέλεσμα οι Πειραιώτες έπεσαν στο 4-3, με τη Μονακό πλέον να έχει παρόμοιο ρεκόρ νικών-ηττών.
Στο άλλο ματς της αποψινής (29/10) βραδιάς, ο «μαθητής» Δημήτρης Ιτούδης επικράτησε κατά κράτος του δασκάλου Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και η Χάποελ Τελ Αβίβ νίκησε με σκορ 97-84 την Παρτίζαν, παραμένοντας σταθερά στην κορυφή της Euroleague με 6-1, πριν το ματς με τον Ολυμπιακό.
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:
Ζάλγκιρις Κάουνας – Βίρτους Μπολόνια 86-65
Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν 79-65
Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης 90-84
Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο 74-72
Μπασκόνια – Ντουμπάι 92-85
Παρί – Αναντολού Εφές 80-90
Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε 92-79
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτίζαν 97-84
Ολυμπιακός – Μονακό 87-92