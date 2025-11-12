Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημες ενέργειες προς τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Ουρουγουάης και της Πολωνίας, αποστέλλοντας επιστολές με το αναλυτικό ιατρικό ιστορικό των Φακούντο Πελίστρι και Καρόλ Σφιντέρσκι.

Οι «πράσινοι» ενημέρωσαν τις δύο ομοσπονδίες για την κατάσταση των ποδοσφαιριστών, προκειμένου να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα ενόψει των επικείμενων διεθνών υποχρεώσεών τους. Τη σχετική επικοινωνία συντόνισε ο νέος αθλητικός διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος είχε επαφές με τα αντίστοιχα επιτελεία των εθνικών ομάδων.

Ο Φακούντο Πελίστρι έχει αγωνιστεί μόλις δέκα λεπτά τους τελευταίους δύο μήνες, καθώς αντιμετώπισε μυϊκό πρόβλημα. Από την πλευρά του, ο Καρόλ Σφιντέρσκι παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού και δεν βρίσκεται σε θέση να αγωνιστεί, ούτε να ενταχθεί σε προπονητικό πρόγραμμα πλήρους έντασης.

Η ομάδα του Παναθηναϊκού θέλησε έτσι να διασφαλίσει πλήρη διαφάνεια και συνεννόηση με τις εθνικές ομοσπονδίες, δίνοντας έμφαση στην υγεία των παικτών και στην ορθή διαχείριση της αποθεραπείας τους.