Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 ενάντια στον ΠΑΟΚ για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, Νίκος Τζουάννης, ανέλυσε την νίκη των «Πράσινων».

Η ανάλυση του αγώνα από τον ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τη νίκη στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Γιατί οι παίκτες του έδειξαν χαρακτήρα, γιατί οι παίκτες του είχαν θέληση και γιατί ο Ράφα Μπενίτεθ διαχειρίστηκε και πάλι σωστά ένα παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν σπουδαίο τεχνικό στον πάγκο.

Ο Μπενίτεθ στο δεύτερο ημίχρονο, που ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός, έκανε τις παρεμβάσεις του και κράτησε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι πράσινοι μείωσαν την απόσταση από τον Δικέφαλο του Βορρά, γιατί αποκτούν αυτοπεποίθηση, γιατί θα έχουν ηρεμία στο διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος, όπου για πρώτη φορά ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει λίγο χρόνο για να δουλέψει με τους παίκτες του.

Άριστα διαβασμένος ο Ισπανός παρέταξε την ομάδα του με μια μικρή τακτική έκπληξη, δε λέω των απουσιών που προέκυψαν με Σφιντέρσκι και Κώτσιρα. Ο Γεντβάι αποδείχτηκε πρωταγωνιστής τουλάχιστον σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα του αγώνα. Στο δεύτερο μέρος ήταν αναμενόμενο ο ΠΑΟΚ να πιέσει. Ήταν το δικό του καλό ημίχρονο. Εκεί ο Παναθηναϊκός άντεξε, αμύνθηκε σωστά. Οι παίκτες του έδειξαν χαρακτήρα, ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του αγώνα και έφυγαν χαρούμενοι από το Απόστολος Νικολαϊδης.