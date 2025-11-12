Στην ανοιχτή, για τους δημοσιογράφους, προπόνηση του Παναθηναϊκού βρέθηκαν τα «ΝΕΑ». Ο Νίκος Τζουάννης αναφέρει τα όσα παρακολούθησε στο Κορωπί, καθώς και την άποψή του για τη δουλειά του Ράφα Μπενίτεθ.

«Ανοιχτή προπόνηση στο Κορωπί για τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να δούμε πώς δουλεύει ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος έχει κερδίσει τον σεβασμό των παικτών του Παναθηναϊκού από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία. Δουλεύει μεθοδικά. Βέβαια, έλειπαν πάρα πολλοί διεθνείς και ήταν αρκετές οι απουσίες, αλλά και πάλι φάνηκε ότι η δουλειά του Ισπανού είναι μεθοδική. Στοχεύει σε βάθος χρόνου να αφήσει τη σφραγίδα του στον Παναθηναϊκό».