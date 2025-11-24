Η Παρτιζάν μετρά αντίστροφα για το ταξίδι της στην Αθήνα, ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR, για την 13η αγωνιστική της Euroleague (25/11 , 21:15) . Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα επιστρέψει σε ένα γνώριμο, για εκείνον, μέρος καθώς στο ΟΑΚΑ έγραψε χρυσές σελίδες.

Ενόψει της δύσκολης αναμέτρησης, στάθηκε στην ποιότητα που έχει το ρόστερ του Παναθηναϊκού, το οποίο χαρακτήρισε ως το καλύτερο στην Euroleague, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην ενέργεια που πρέπει να βγάλουν οι παίκτες του στο παρκέ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα που έχει το καλύτερο ρόστερ στην EuroLeague. Είναι πλήρεις σε όλες τις θέσεις. Πρέπει να παίξουμε πάνω από το καλύτερο μας επίπεδο αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Πάμε εκεί με μεγάλο σεβασμό, αλλά πρέπει και εμείς να πιστεύουμε στον εαυτό μας” κατέληξε ο Ομπράντοβιτς.

“Με μία λογική εξήγηση ο Τζάμπαρι Πάρκερ είχε τα περισσότερα λεπτά, γιατί δεν έπαιξε και χρειαζόταν να βρει ρυθμό. Έπαιξε εξαιρετικά. Όλοι οι υπόλοιποι πήραν χρόνο συμμετοχής και δώσαμε χώρο στους νεότερους. Λυπάμαι για τον Μίτρο. Ήταν προγραμματισμένο να παίξει, αλλά ένιωσε άσχημα το πρωί.»