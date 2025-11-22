Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε ασταμάτητος το σερί του, φεύγοντας νικητής από τη Μύκονο και φτάνοντας τις έξι συνεχόμενες επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Παρά τις πολλές απουσίες, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έδειξε χαρακτήρα και επικράτησε 65-78, έχοντας σε ηγετικό ρόλο τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος πραγματοποίησε μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις του: 23 πόντοι, 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 6 κλεψίματα, με εκρηκτικό τελευταίο δεκάλεπτο όπου ανέλαβε πλήρως τον ρυθμό και την ευθύνη.

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στο νησί με 10 διαθέσιμους παίκτες, αφού Οσμάν, Τολιόπουλος, Λεσόρ, Χολμς και Γιουρτσέβεν έμειναν εκτός λόγω τραυματισμών, ενώ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πήρε ανάσα. Παρόλα αυτά, όσοι αγωνίστηκαν έδωσαν το κάτι παραπάνω, με τους Σαμοντούροβ, Σορτς και Φαρίντ να προσφέρουν σημαντικές λύσεις.

1ο Δεκάλεπτο – Η Μύκονος μπαίνει δυνατά, ο Παναθηναϊκός κυνηγάει (19-16)

Η αναμέτρηση άρχισε με τον καλύτερο τρόπο για τη Μύκονο, που βρήκε ρυθμό από την περιφέρεια και προηγήθηκε 8-2 χάρη σε δύο εύστοχα τρίποντα του Μουρ. Οι «πράσινοι» είχαν δυσκολίες στην κυκλοφορία και είδαν τον Σορτς να αποχωρεί προσωρινά μετά από χτύπημα στο πρόσωπο.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να παίζουν με ενέργεια, φτάνοντας ξανά στο +6 (19-13) με έναν καυτό Καββαδά στη ρακέτα. Ο Ναν όμως έδωσε ανάσα στο φινάλε με το πρώτο εύστοχο τρίποντο του Παναθηναϊκού, διαμορφώνοντας το 19-16.

2ο Δεκάλεπτο – Η Μύκονος στο +10, ο Παναθηναϊκός αντιδρά (39-39)

Οι Κυκλαδίτες μπήκαν στο δεύτερο δεκάλεπτο με ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην άμυνα, εκμεταλλεύτηκαν την αδράνεια του Παναθηναϊκού και έφτασαν ως το +10 (30-20). Παρότι δεν πήραν κανένα επιθετικό ριμπάουντ, κυριάρχησαν μέσα στη «ζωγραφιστή» περιοχή, σκοράροντας με απίστευτη αποτελεσματικότητα.

Οι «πράσινοι» βρήκαν ξανά ηρεμία με τον Σλούκα, ο οποίος με τρίποντο και σωστές επιλογές στην επίθεση έφερε το παιχνίδι στα ίσα (34-34). Η ένταση ανέβηκε εξαιτίας αλλοπρόσαλλων διαιτητικών αποφάσεων, με το ματς να φορτώνεται με τεχνικές ποινές και στις δύο πλευρές.

Το ημίχρονο έκλεισε στο 39-39, με καμία ομάδα να μην έχει αποκτήσει καθαρό προβάδισμα.

3ο Δεκάλεπτο – Ο Ναν «ανάβει τη σπίθα», ο Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα (51-58)

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου, οι παίκτες του Αταμάν ανέβασαν την έντασή τους στην άμυνα και καθάρισαν περισσότερες φάσεις κοντά στο καλάθι. Ο Ναν πήρε την κατάσταση στα χέρια του, οδηγώντας την ομάδα στο 46-51.

Ωστόσο, η αδυναμία του Παναθηναϊκού από τα 6,75 συνέχισε να αποτελεί εμπόδιο, αφού ως το 30’ είχε μόλις 2/18 τρίποντα. Παρόλα αυτά, η σταθερή άμυνα και οι λύσεις του Σορτς στο σκοράρισμα επέτρεψαν στους «πράσινους» να κλείσουν το δεκάλεπτο στο +7 (51-58).

4ο Δεκάλεπτο – Η ποιότητα του Ναν καθαρίζει το ματς (65-78)

Στην τέταρτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός πήρε για πρώτη φορά διαφορά εννέα πόντων (51-60), αλλά η Μύκονος δεν εγκατέλειψε. Με ένα σερί 6-0 εκμεταλλεύτηκε την τραγική αστοχία των «πράσινων» από το τρίποντο, που έφτασαν μέχρι και κάτω από 10% ευστοχίας (2/21).

Τελικά, Σορτς και Ναν βρήκαν μεγάλα σουτ τη στιγμή που χρειάστηκε, επαναφέροντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (60-70). Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έλεγξε τον ρυθμό, έμεινε προσηλωμένος στην άμυνα και κλείδωσε τη νίκη με το τελικό 65-78.

Τα δεκάλεπτα:

19-16, 39-39, 51-58, 65-78