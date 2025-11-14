Ο Παναθηναϊκός πέρασε με απόλυτη επιτυχία τη λεγόμενη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, επιστρέφοντας με δύο μεγάλες νίκες από Παρίσι και Μαδρίτη.

Πρωταγωνιστής αυτής της δύσκολης δοκιμασίας ήταν ο Κένεθ Φαρίντ. Ο Αμερικανός απέδειξε με 17 και 16 πόντους στα δύο παιχνίδια ότι δεν χρειάζεται καν χρόνο προσαρμογής, ενσωματώθηκε άμεσα στο πλάνο και άλλαξε την ένταση της ομάδας. Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις έφεραν και την ανταμοιβή από τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος όχι μόνο τον αποθέωσε, αλλά τον συμπεριέλαβε και στην οκτάδα των ξένων για τη Stoiximan GBL, ώστε ο «Manimal» να πάρει χρόνο και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο 36χρονος παίρνει τη θέση του Μάριους Γκριγκόνις, με τη λίστα των ξένων του Παναθηναϊκού να διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Τι Τζέι Σορτς, Τζέντι Οσμάν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ρισόν Χολμς, Κένεθ Φαρίντ και Ομέρ Γιουρτσέβεν.