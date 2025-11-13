Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 στην «διαβολοβδομάδα» επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 77-87 στη Μαδρίτη για την 11η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Κώστας Σλούκας (15 πόντους, 7 ασίστ), ο Τι Τζέι Σορτς (19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ) και ο Κένεθ Φαρίντ (16 πόντους και 8 ριμπάουντ) ήταν οι κορυφαίοι του «Τριφυλλιού», ενώ για την Ρεάλ Μαδρίτης κορυφαίοι ήταν ο Φελίζ (16 πόντους) και ο Ταβάρες (20 πόντους, 10 ριμπάουντ).

Ο αγώνας

Πρώτο ημίχρονο

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος πέτυχε τους πρώτους 5 πόντους του Παναθηναϊκού. Την «σκυτάλη» με δικούς του 5 πόντους πήρε ο Σορτς. Ο Φελίζ δημιούργησε προβλήματα στην άμυνα του «Τριφυλλιού» έχοντας αντίστοιχους 5 πόντους για την Ρεάλ. Ο Κέντρικ Ναν έγινε ο τρίτος συνεχόμενος παίκτης για τους Πράσινους που πέτυχε 5 συνεχόμενους πόντους δίνοντας προβάδισμα 6 πόντων στα μισά της πρώτης περιόδου. Ο Σορτς συνέχισε να είναι άκρως θετικός πετυχαίνοντας καλάθι και φάουλ με δύσκολο σουτ μέσης απόστασης, όμως αστόχησε στην βολή. H άμυνα του Παναθηναϊκού κράτησε την Ρεάλ χωρίς πόντο για τα επόμενα τρία λεπτά, με τον Μάριο Χεζόνια να είναι αυτός που έσπασε το «ρόδι» για την Ρεάλ. Ο Ναν με τον δεύτερο προσωπικό του τρίποντο έδωσε προβάδισμα 9 πόντων στο «Τριφύλλι» ένα λεπτό πριν το τέλος, όμως ο Αμπάλντε απάντησε με δικό του τρίποντο λίγα δευτερόλεπτα μετά. Το τέλος της περιόδου «είδε» τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ με 6 πόντους.

Ο Κώστας Σλούκας και ο Ντίνος Μήτογλου με ωραίες συνεργασίες ξεκίνησαν ιδανικά την περίοδο για τον Τριφύλλι, κρατώντας την διαφορά παρά τις προσπάθειες του Τέο Μαλεντόν, ο οποίος πέτυχε γρήγορα 4 πόντους. Ο Άλεξ Λεν προκάλεσε προβλήματα στην θέση «5» με 4 πόντους. Ο Σλούκας συνέχισε να είναι πολύ θετικός καθώς απάντησε στο κάρφωμα του Μαλεντόν με καλάθι και φάουλ και με τρίποντο, κάνοντας τον εαυτό του καθοριστικό στη προσπάθεια του Παναθηναϊκού να κρατήσει τη διαφορά που έκτισε στη πρώτη περίοδο. Ο Λάιλς με τρίποντο μείωσε και πάλι στους 6 πόντους με τρίποντο, όμως ο «Μanimal» με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι από κοντά ανέβασε και πάλι την διαφορά στους 8. Ο Οσμάν από το τρίποντο έφτασε την διαφορά στους 11 πόντους, με τον Παναθηναϊκό να πραγματοποιεί ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο στη Μαδρίτη. O Σορτς με ένα δύσκολο runner και ο Κένεθ Φαρίντ με ένα επιβλητικό κάρφωμα πάνω στον Ταβάρες αύξησε την διαφορά στους 13 πόντους, 1 λεπτό πριν το ημίχρονο. Ο «Manimal» πέτυχε ακόμα ένα επιβλητικό κάρφωμα έπειτα από ακόμα μία ασίστ του Σλούκα ο οποίος ήταν τρομερός με 6 πόντους και 6 ασίστ στη δεύτερη περίοδο. Ο Οσμάν με το δεύτερο του τρίποντο έγραψε το τελικό σκορ του πρώτου ημιχρόνου, με το Τριφύλλι να βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 14 πόντους.

Δεύτερο ημίχρονο

Ο Φαρίντ συνέχισε να είναι τρομερός και έφτασε στους 10 πόντους με εκπληκτικό follow πηδώντας πολύ ψηλά. Έπειτα κέρδισε φάουλ από τον Ταβάρες, ευστόχησε στις βολές και έπειτα κέρδισε επιθετικό φάουλ από τον Λάιλς, συνεχίζοντας το εντυπωσιακό του ξεκίνημα με τον Παναθηναϊκό. Ο Οσμάν με τρίτο τρίποντο αύξησε την διαφορά στους 19 πόντους. Από εκεί η Ρεάλ με μικρό σερί 4-0 μείωσε στους 15 πόντους. Ο Φελίζ με 5 συνεχόμενους πόντους μείωσε στους 11 πόντους στα μισά της τρίτης περιόδου για την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο «Manimal» συνέχισε να πρωταγωνιστεί στη τρίτη περίοδο καθώς έφτασε τους 16 πόντους, κρατώντας το Τριφύλλι πάνω από τους 10 πόντους διαφορά. Ο Φελίζ συνέχισε να προκαλεί μεγάλα προβλήματα στην άμυνα των Πράσινων φτάνοντας τους 16 πόντους όμως ο Κώστας Σλούκας και ο Οσμάν δεν άφησαν στην Ρεάλ την όποια προσπάθεια για επιστροφή στο σκορ, ενώ μάλιστα αύξησαν και άλλο την διαφορά, στους 17 πόντους με λέι-απ. Ο Χεζόνια με τρίποντο μείωσε και πάλι στους 14 πόντους, που ήταν και η διαφορά που είχε ο Παναθηναϊκός πριν την έναρξη της τελευταίας περιόδου.

Η αρχή της τέταρτης περιόδου ήταν «κρύα» με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να σκοράρουν και να παίζουν καλές άμυνες, με τον Ρογκαβόπουλο να είναι αυτός που «έσπασε» το ρόδι με σουτ μέσης απόστασης 2 λεπτά μετά την έναρξη της περιόδου. Ο Σορτς με σουτ μέσης απόστασης αύξησε την διαφορά στους 18, με την Ρεάλ να σκοράρει στο τρίτο λεπτό της περιόδου με καλάθι του Αμπάλντε και τρίποντο του Χεζόνια. Από το σημείο αυτό οι άμυνες «έκλεισαν» και πάλι, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να σκοράρουν. Ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού, Τι Τζέι Σορτς συνέχισε να βρίσκει τρόπους να σκοράρει και να κρατάει την διαφορά πάνω από τους 10 πόντους παρά τις προσπάθειες του Ταβάρες. Η έβδομη ασίστ του Σλούκα οδήγησε σε τρίποντο του Ερνανγκόμεθ από τις 45 μοίρες, με το οποίο ο Παναθηναϊκός «κλείδωσε» το ματς αυξάνοντας την διαφορά στους 14 πόντους δύο λεπτά πριν το τέλος. Ο Σορτς σε αιφνιδιασμό «σέρβιρε» μια όμορφη ασίστ στον Σλούκα, με το «Τριφύλλι» να φεύγει από την Μαδρίτη με νίκη διαφοράς 10 πόντων.

Τα δεκάλεπτα:

16-22, 38-52, 59-73, 77-87