Στην Accor Arena, όπου ο Παναθηναϊκός είχε σηκώσει το πρώτο του ευρωπαϊκό, βρήκε τη νίκη που τόσο χρειαζόταν. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε της Παρί με 101-95 και έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των δύο ηττών.

Ο Κένεθ Φαρίντ έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο, έχοντας προλάβει μόλις μιάμιση προπόνηση. Ο Αταμάν ξεκίνησε με δύο αλλαγές: τον Φαρίντ στη βασική πεντάδα και το δίδυμο Ναν – Σορτς μαζί στο παρκέ.

Ο Σορτς οργάνωσε το παιχνίδι, ενώ ο Ναν σκόραρε νωρίς, σε ένα αργό πρώτο τετράλεπτο (8-6). Το ματς στη συνέχεια άνοιξε και ο ρυθμός ανέβηκε. Ο Φαρίντ κυριάρχησε στις δύο πλευρές του γηπέδου, με 7 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 μπλοκ και ένα κλέψιμο. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε 28-27 υπέρ του Παναθηναϊκού.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Κώστας Σλούκας ανέλαβε δράση. Με 9 πόντους, 4 ασίστ και απόλυτη ψυχραιμία, οδήγησε το «τριφύλλι» σε προβάδισμα 36-47. Ο Σαμοντούροφ έδωσε λύσεις μέσα στη ρακέτα, ενώ οι «πράσινοι» κυκλοφόρησαν ιδανικά την μπάλα. Παρά την αντίδραση των Γάλλων, ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια με +9 (43-52).

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Παρί αντέδρασε. Με δύο τρίποντα από Ιφί και Εμπαγιέ, πλησίασε (53-57). Η άμυνα των Γάλλων πίεσε τη ρακέτα, ενώ τα φάουλ του Φαρίντ άνοιξαν χώρους. Η Παρί πέρασε μπροστά (70-65), όμως η επιστροφή του Αμερικανού και του Μήτογλου έφερε το 72-72.

Στην τελευταία περίοδο, ο Γκραντ σκόραρε τρίποντο, αλλά η Παρί «απάντησε» με τέσσερα συνεχόμενα μακρινά σουτ. Ο Παναθηναϊκός κράτησε επαφή στο σκορ χάρη σε Μήτογλου και Φαρίντ (84-84).

Ο Σλούκας έβγαλε δύο κρίσιμες άμυνες και πάσαρε στον Ερνανγκόμεθ για νέο προβάδισμα (84-86). Στο φινάλε, οι «πράσινοι» έδειξαν ψυχραιμία.

Με συνεχόμενους πόντους από Ναν, Σορτς και Μήτογλου, ανέβασαν τη διαφορά (89-95). Το κάρφωμα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ «σφράγισε» τη μεγάλη νίκη στο Παρίσι.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-27, 43-52, 72-72, 95-101