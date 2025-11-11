Ο Κένεθ Φαρίντ έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Παρί, ξεκινώντας μάλιστα βασικός.

Ο Αμερικανός σέντερ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και έδειξε αμέσως την εμπειρία του. Στα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου έκανε εντυπωσιακό μπλοκ, στέλνοντας την μπάλα στους συμπαίκτες του.

Έτρεξε γρήγορα στην επίθεση, διεκδίκησε ριμπάουντ και κέρδισε φάουλ μετά τα άστοχα σουτ των Χουάντσο και Οσμάν.

Το αξιοσημείωτο της φάσης; Ο Φαρίντ έπαιξε όλη τη φάση με… ένα παπούτσι! Κατά τη διάρκεια της άμυνάς του έχασε το ένα, αλλά συνέχισε χωρίς να σταματήσει.

Έτρεξε όλο το γήπεδο με μόνο ένα παπούτσι και κέρδισε την αποθέωση των συμπαικτών του. Όταν το φάουλ σφυρίχτηκε, ο Σορτς έτρεξε να του το επιστρέψει, χαρίζοντας μια από τις πιο αστείες στιγμές του ματς.