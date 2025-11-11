Όλα είναι έτοιμα στο Παρίσι για το ματς του Παναθηναϊκού στην 10η αγωνιστική της EuroLeague. Η πρώτη αναμέτρηση για τη «διαβολοβδομάδα» των δύο ομάδων πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στη Γαλλία με μοναδικό διαθέσιμο σέντερ τον Κένεθ Φαρίντ, τελευταία προσθήκη του Εργκίν Αταμάν. Ο Ματίας Λεσόρ ταξίδεψε επίσης, αλλά ο τραυματισμός του τον κράτησε εκτός επιλογών.

Ο «Μάνιμαλ» βρίσκεται εντός των επιλογών, ενώ εκτός έμεινε ο Γιάννης Κουζέλογλου. Μόνο 13 παίκτες πραγματοποίησαν το ταξίδι, λόγω των πολλών τραυματισμών που ταλανίζουν την ομάδα.

Αναλυτικά η δωδεκάδα: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.