Ο νέος σέντερ του Παναθηναϊκού, Κένεθ Φαρίντ, έκανε δηλώσεις κατά την αναχώρηση της ομάδας για το Παρίσι, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Euroleague και του αγώνα με την Παρί. Όσα είπε ο Αμερικανός:

Για το αν είναι έτοιμος να αγωνιστεί όποτε του ζητηθεί:

«Είμαι πάντα έτοιμος να παίξω. Αγαπώ το μπάσκετ. Προσπαθώ να βρίσκομαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση όλη την ώρα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, δεν έχει σημασία. Όποτε κληθώ, είμαι έτοιμος»

Για το αν παρακολουθούσε τη Euroleague:

«Παρακολουθώ τη Euroleague. Παρακολουθώ τις ομάδες να κάνουν το παιχνίδι τους. Παρακολουθώ επίσης τον Χουάντσο και τον Μάριο, τους δύο φίλους μου εδώ, να δω πόσο καλά τα πηγαίνουν. Είδα πως ο Λεσόρ θα επέστρεφε. Βλέπω αρκετούς τραυματισμούς και λέω πως εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα. Για εμένα είναι μία ευκαιρία».

Για τα συνεχόμενα παιχνίδια στην Euroleague:

«Είναι μπάσκετ και θέλω να παίζω μπάσκετ. Δεν υπάρχουν back to back αγώνες. Έχεις μία μέρα ανάμεσα για να ξεκουραστείς. Να συγκεντρωθείς στην επόμενη ομάδα. Οι διπλές αγωνιστικές, είναι απλά συνηθισμένο NBA πρόγραμμα για εμένα».

Για την πρόκληση να αγωνιστεί αμέσως με τη νέα του ομάδα:

«Είναι μία πρόκληση, αλλά γι’ αυτό έχω υπογράψει. Δεν ανησυχώ για τον εαυτό μου. Δεν ξέρω πόσα λεπτά θα μου δώσει ο κόουτς, αλλά ξέρω πως ήθελα να έρθω εδώ και να παίξω και να δείξω πως μπορώ να παίξω σε αυτό το επίπεδο της Euroleague και είμαι ακόμα καλοδεχούμενος στα 35-36 μου».