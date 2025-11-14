Κοντά μια εβδομάδα πίσω. Την περασμένη Τετάρτη. Ο Παναθηναϊκός χάνει «με κάτω τα χέρια» στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Αταμάν επιχειρεί λεκτικές ακροβασίες με τα περί ήττας από τον …Ολυμπιακό (!), ενώ δεν διστάζει να αδειάσει μεγαλοπρεπώς τον Σορτς λέγοντας «ακόμη δεν μας έχει βοηθήσει». Ένα ηχηρό καμπανάκι. Την ίδια στιγμή, ο Σλούκας υποστήριζε πως «ντρέπομαι ως αρχηγός του Παναθηναϊκού».

Εκτοτε, πολλά άλλαξαν. Κι ας μην πέρασε ένας …αιώνας. Οι Πράσινοι υπέγραψαν τον Φαρίντ. Ο Σλούκας έδειξε τον δρόμο. Και ο Σορτς έχει βαλθεί να θυμίσει τον παίκτη που διέπρεψε στην Παρί την περασμένη αγωνιστική σεζόν.

Βέβαια, μεσολάβησε πριν από τα δύο ματς αυτής της εβδομάδας για την Ευρωλίγκα (με Παρί και Ρεάλ, αμφότερα μακριά από το σπίτι του Τριφυλλιού), μια ακόμη μπηχτή του Αταμάν προς τον Σορτς: «Δεν θα αλλάξουμε το σύστημα που μας έδωσε τίτλους, αυτός πρέπει να προσαρμοστεί».

Ο Σορτς, λοιπόν, πήρε το μήνυμά του. Αποφάσισε να βγει μπροστά. Να δείξει πως δεν θέλει να πάει κάπου δανεικός, γιατί και αυτό ακούστηκε, αλλά να επιβεβαιώσει πως στη μέρα του κάνει μαγικά. Το κατάφερε τόσο στο Παρίσι απέναντι στους παλιόφιλους της Παρί, όσο και στη Μαδρίτη, με ένα παιχνίδι που έμοιαζε ταχυδακτυλουργικό έτσι που ο γκαρντ …έκρυβε τη μπάλα. Αγωνίστηκε κάμποσο διάστημα στο παρκέ μαζί με τον Σλούκα και ίσως αυτό να ήταν το κλειδί της νίκης. Ο δε κάπτεν, βλέπει τις άσπρες φανέλες της Ρεάλ και …σεληνιάζεται.

Όπως στον τελικό του ’24 έτσι και τώρα, έδειξε πως βρίσκεται σε μια από τις πλέον μεστές αγωνιστικές περιόδους της καριέρας του. Θα μπορούσε δε να επισημανθεί και το εξής: το στυλ του Αταμάν είναι τελείως διαφορετικό από αυτό του Μπαρτζώκα. Ο κόουτς του Ολυμπιακού ζητεί πολλές πάσες με αμεσότητα και χωρίς καν ντρίμπλες, αν αυτό είναι εφικτό. Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού αφήνει πλήρη ελευθερία στους γκαρντ, να εφορμούν στη ρακέτα και να μοιράζουν ασίστ προς τα έξω, γενικά να κάνουν πολλά που τους αρέσουν. Αν αυτά πιάσουν, τότε οι Πράσινοι δίνουν μεγαλειώδεις παραστάσεις όπως το βράδυ της Πέμπτης.

Για το τέλος, Φαρίντ: αν συνεχίσει στον ίδιο τρελό ρυθμό, δεν θα υπάρχει ούτε Γιούρτσεβεν στην εξίσωση ούτε Χολμς. Και ο Αμερικανός θα φέρνει στο νου όλο και περισσότερο τον άτυχο Λεσόρ. Μα αλήθεια, τον σωσία του Γάλλου έφεραν στο ΟΑΚΑ;