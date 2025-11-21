Ο Τσέντι Όσμαν δεν θα αγωνιστεί στην επικείμενη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR στην έδρα της Μυκόνου Betsson το Σάββατο (22/11, 16:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), καθώς υπέστη διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο κατά τη διάρκεια του πρόσφατου αγώνα με την Dubai BC.

Ο Τούρκος φόργουορντ έμεινε στην Αθήνα για να υποβληθεί σε θεραπείες και φυσικοθεραπεία, με στόχο την αποκατάσταση και την επιστροφή του στις προπονήσεις.

Το επόμενο παιχνίδι των «πρασίνων» για τη EuroLeague είναι κόντρα στην Παρτιζάν, την Τρίτη 25/11 (21:15). Η συμμετοχή του Όσμαν θα αποφασιστεί τις επόμενες ημέρες, αλλά φαίνεται δύσκολο να προλάβει το κρίσιμο ματς.