Η νύχτα της Πέμπτης στo OAKA δεν είναι απλώς άλλη μία ευρωπαϊκή βραδιά, αλλά μια στιγμή που μοιάζει να συμπυκνώνει ολόκληρο το ταξίδι που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια. Από τα… σκοτάδια της 251ης θέσης στην κατάταξη της UEFA, μέχρι την 88η θέση του σήμερα. Η ανάβαση δεν ήταν εύκολη. Κάποτε οι «πράσινοι» είχαν μάθει να αναπνέουν στις κορυφές της Ευρώπης. Χρειάστηκε όμως να διασχίσουν μια έρημο μακρά και κατάφεραν με κόπο και ιδρώτα, να βρουν την… όαση που αναζητούσαν και να «ξεδιψάσουν».

Η Στουρμ Γκρατς δεν είναι το μεγάλο όνομα που σου κόβει την ανάσα. Είναι όμως το τέλειο τεστ χαρακτήρα σε ένα παιχνίδι με τη λέξη «πρέπει» δίπλα στη νίκη. Και μια ευκαιρία για να αποδείξει ο Παναθηναϊκός ότι τα δύο «διπλά» με Γιάνγκ Μπόις και Μάλμε δεν ήταν χαραμάδες ελπίδας, αλλά προαναγγελία ευρωπαϊκής συνέχειας. Γιατί τούτη η σπάνια ευκαιρία, δεν πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτη.

Τα προβλήματα είναι πολλά, μαζεμένα και σημαντικά για τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο με κάποιο… μαγικό τρόπο, ο Ράφα Μπενίτεθ έχει καταφέρει να διαχειριστεί μια κατάσταση που θα έφερνε άλλους σε… απόγνωση. Με την πίστη που εκπέμπει, με την αυτοπεποίθηση που έχει επαναφέρει στο «στρατόπεδο» της ομάδας του, με το χάρισμα ενός προπονητή που έχει ζήσει μεγαλεία, ο Ισπανός έχει βάλει το τρένο στις ράγες.

Η αναμέτρηση απέναντι στην αυστριακή ομάδα είναι η πρώτη από τις τρεις εντός έδρας υποχρεώσεις που μπορούν να χτίσουν το μέλλον του Παναθηναϊκού στο Europa League. Γιατί μια νίκη κόντρα στην πρωταθλήτρια Αυστρίας, δεν προσφέρει μόνο βαθμούς στη League Phase, αλλά και στην ευρωπαϊκή κατάταξη και φέρνει το «τριφύλλι» πιο κοντά στο ευρωπαϊκό top-50. Με λίγα λόγια μπορεί να του… φτιάξει το μέλλον. Να τον κάνει ξανά ισχυρό στις κληρώσεις, να του ανοίξει τις πόρτες για καλοκαίρια χωρίς «φόβο» και για ένα ταξίδι σε νέα «μέρη».

Ο Παναθηναϊκός πρέπει να ισχυροποιήσει το DNA του. Να μην «τρέχει» πια πίσω από το παρελθόν, αλλά όταν το συναντά, να του ξαναδίνει μορφή και να το μετατρέπει σε παρόν. Ιδού η Στουρμ Γκρατς, ιδού και η ευκαιρία.