Αυτή δεν ήταν η μοναδική έκπληξη, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει μαζί του και τον 18χρονο επιθετικό, Σωτήρη Τερζή, ο οποίος υπέγραψε πρόσφατα επαγγελματικό συμβόλαιο με το σύλλογο.
Εκτός από τον Λαφόν, ο προπονητής του Παναθηναϊκού δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο λόγω καρτών Σιώπη και στους τραυματίες Πελίστρι, Κυριακόπουλο, Σάντσες, ενώ στους 21 παίκτες που επέλεξε βρίσκεται ο Πέδρο Τσιριβέγια.
Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τη Στουρμ Γκρατς είναι οι: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Τερζής, Γείτονας.